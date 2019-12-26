Kuruluş Osman son bölüm finali nefes kesti - 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ertuğrul Gazi gelecek mi?

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm fragmanı için araştırmalar son gelişmelerin hemen ardından başladı. Osman Gazi’nin hayatından esinlenilen ve tarihi karakterlerin yeniden hatırlatıldığı Kuruluş Osman’ın son bölümünde Osman Gazi, Sofia’nın eline esir düşerken; durumu öğrenen Bamsı ve Selcan Hatun obada ortalığı birbirine kattı. Osman’ın akıbetini merak eden izleyiciler yeni fragmanı bekliyor.

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.



ERTUĞRUL GAZİ KARAKTERİ DÖNECEK Mİ?



Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz günlerde söz konusu iddialarla ilgili yaptığı açıklamada, "Orası çok severek çalıştığım, çok güzel bir işti. Biz bir işi sonlandırdık, yeni bir işe başlandı. Orada çalışan ekip arkadaşları benim arkadaşlarım. Hala aynı ekip devam ediyor.

Sağolsunlar, görüyorum takip ediyorum, çok da beğeniyorum. Bu plan meselesi, böyle bir planla ayrılmamıştık oradan, sonuçta bu başka bir dizi aslında yeni bir dizi. Değerlendiririz bakarız, ederiz. Şu an için öyle bir durum yok. Biraz dinlenmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.