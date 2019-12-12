Kuruluş Osman son bölüm ardından yeni fragman geldi: Bala Hatun öldü mü?
Çarşamba dizisi Kuruluş Osman 11 Aralık 2019 tarihinde 4. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kuruluş Osman’ın olaylı son bölümüne tutsak olan Bala Hatun’un görüntüleri damga vurdu. Finalde Osman Gazi, Bala Hatun’un yerine ulaştı. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ise kısa sürede yayınlandı. Peki, Kuruluş Osman son bölümde Bala Hatun kurtuldu mu? Yeni bölümde neler olacak?
Kuruluş Osman yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Ekran macerasında dört haftayı geride bırakan Kuruluş Osman 11 Aralık Çarşamba günü 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Tarihi dizinin son bölümünde Bala Hatun ölümle burun buruna geldi. Son bölümde Osman Gazi, Bala Hatun'a ulaştı ancak olaylı final sahnesi yeni bir savaşın sinyaliydi. Peki, yeni bölümde neler olacak? Bala Hatun yaşayacak mı?
Dizinin yeni bölüm fragmanında Bala Hatun ölüm döşeğinde mücadele ederken; Osman Bey, Sofia'yı kaçırıyor. Dündar'ın "bizde kan kanla yıkanır" sözlerine yanıt Osman Bey'in kılıcıyla geliyor.
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