Kuruluş Osman son bölüm ardından yeni fragman geldi: Bala Hatun öldü mü?

Kuruluş Osman yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Ekran macerasında dört haftayı geride bırakan Kuruluş Osman 11 Aralık Çarşamba günü 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Tarihi dizinin son bölümünde Bala Hatun ölümle burun buruna geldi. Son bölümde Osman Gazi, Bala Hatun'a ulaştı ancak olaylı final sahnesi yeni bir savaşın sinyaliydi. Peki, yeni bölümde neler olacak? Bala Hatun yaşayacak mı?

Dizinin yeni bölüm fragmanında Bala Hatun ölüm döşeğinde mücadele ederken; Osman Bey, Sofia'yı kaçırıyor. Dündar'ın "bizde kan kanla yıkanır" sözlerine yanıt Osman Bey'in kılıcıyla geliyor.

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