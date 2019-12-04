Kuruluş Osman Samsa Bey tarihte kimdir? İşte Samsa Çavuş'un gerçek hayatı
Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'in yanında yer alan ve tarihte önemli şahsiyetlerden olan Samsa Bey izleyenler tarafından merak konusu oldu. Dizinin hayranları, "Kuruluş Osman Samsa Bey tarihte kimdir?" sorusunun cevabını merak ediyor. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda hizmeti olan Samsa Çavuş karakterini oyuncu İsmail Hakkı canlandırıyor. İşte, Samsa Çavuş'un gerçek hayatı.
Yayın hayatına yeni başlayan Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi'nin silah arkadaşı olan Samsa Çavuş karakteri son zamanlarda en fazla merak edilen isimlerden oldu. Osman Gazi zamanında pek çok savaşa katılan Samsa Çavuş, dizide atak ve gözü olarak ekranlara yansıyor. İşte, Samsa Bey karakterini oynayan İsmail Hakkı'nın hayatı.
SAMSA ÇAVUŞ KARAKTERİ KİMDİR?
Samsa Çavuş, Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi'nin silah arkadaşı, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda hizmeti geçmiş şahsiyetlerdendir. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. Osmanlı Devletinde çavuş unvanını kullanan ilk kişidir.
Samsa Çavuş, Ertuğrul Gazi ile birlikte, kendisine bağlı aşiret ve obalarla Söğüt’e gelmiş, Osman Gazi zamanında pek çok savaşa katılmıştır. Pelekanon Muharebesi'nde bulunduğu bilinmektedir. İznik ve Sorkun, Mihalıçcık’un fethinde kahramanlıklar göstermiştir.
Orhan Gazi, Karatekin kalesini fethedince, muhafızlığına Samsa Çavuş'u tayin etmiştir.
İSMAİL HAKKI ÜRÜN KİMDİR?
1976 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1986-1989 yılları arasında Konya Anadolu Sahnesi'nde tiyatro çalışmaları yaptı. Kuruluşunda katkısı olan Türkiye'nin ilk yerel televizyon kanalı Kon TV'de, 1991-1995 yılları arasında program yapımcılığı görevini üstlendi.
1991-1998 yılları arasında Malezya IIUM'da uluslararası ilişkiler eğitimi aldı. 1998-1999 yılları arasında Almanya'da Ludwigsburg Film Akademisi'nde belgesel sinema eğitimi gördü.
Malezya'da TV3 kanalında birçok projede görev aldı. Türkiye'de, İki Aile, Recep İvedik, Sakarya Fırat, Hür Adam, Sümela'nın Şifresi: Temel, Uzun Hikaye, Moskova'nın Şifresi: Temel gibi yapımlarda rol aldı. 2005 yapımı Fırat Kenarında Yüzen Kayıklar isimli filmin yapımcılığını üstlendi.
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