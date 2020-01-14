Kuruluş Osman nerede çekiliyor? İşte Kuruluş Osman dizisi çekildiği yerler
Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinin ele alındığı Kuruluş Osman'da heyecan devam ediyor. Tarihi dönem dizisi Kuruluş Osman her hafta yeni bölümleri ile ekranlara gelirken çekildiği yerler de merak konusu oluyor. Diriliş Ertuğrul dizisinde olduğu gibi özel bir platoda çekimleri yapılan Kuruluş Osman'ın çekim alanında geniş bir ekip çalışıyor. Peki, Kuruluş Osman nerede çekiliyor? İşte Kuruluş Osman dizisi çekildiği yerler hakkında ayrıntılar.
Burak Özçivit'in Osman Gazi karakterine hayat verdiği ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkıyor. İlgi gören dizide Kuruluş Osman'ın çekildiği mekanlar, dizinin hayranları tarafından sık sık sorgulanıyor. İşte, dev platolarda sahnelerin çekildiği Kuruluş Osman dizisiyle ilgili ayrıntılı bilgiler.
KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?
300 dönümlük bir plato üzerinde çekilen Kuruluş Osman dizisi İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da çekiliyor. Dev platolarda kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler tek tek inşa ediliyor.
Kuruluş Osman'ın çekim yerinde kullanılan atlar için ise ayrı bir bölüm oluşuyor. Burada eğitmenler eşliğinde atlar doğal ortamlarına uygun olarak yetiştiriliyor.
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