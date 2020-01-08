Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Geçtiğimiz aylarda ATV ekranlarında her çarşamba günü yayımlanmaya başlanan Kuruluş Osman dizisi, yeni yıla girilmesiyle birlikte bir süreliğine ara verdi. İzleyicisinden bir süreliğine ayrı kalacak olan Kuruluş Osman'ın yeni bölümü ile gelecek haftalarda ekranlarda olacak. Dizinin gelecek hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

KURULUŞ OSMAN NEDEN YOK?

Kuruluş Osman, kanalın reklam anlaşmaları nedeniyle bir süreliğine ekranlarda olamayacak. Reklam anlaşmaları ve bütçe detaylarının belirlenmesinin ardından Kuruluş Osman aynı gün ve aynı saatinde yeni bölümleri ile ekranlarda olacak.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir. Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlamıştır. Ancak Edebalı, Osman'ın bazı hareketlerinden hoşnut değildir. Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark eder ve onu bulmak için gizli mekâna gider. Ancak Osman'ı karşılayan kişi, Yannis'in ta kendisidir. Osman ile Yannis'in buluşması ne sonuçlar doğuracaktır? Obaya gelen Selcan Hatun ile Zöhre Hatun arasında nasıl bir gerilim yaşanacaktır? Osman, Edebalı'yı bulabilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Yannis'in idamına göz yumacak mıdır? Yarenlerini kaybeden Edebalı, nasıl bir yol izleyecektir? Osman ile Edebalı'nın yolları tekrar ne zaman kesişecektir?