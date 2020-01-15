Kuruluş Osman neden yayınlanmıyor? Kuruluş Osman yeni bölüm tarihi belli oldu!

Kuruluş Osman neden yok sorusu, televizyon ekranlarını açan izleyenler tarafından merak ediliyor. Bu hafta 7. bölümü ile yayınlanması beklenen Kuruluş Osman'ın 15 Ocak akşamı yayın saatinde başka bir programa yer verildi. Öte yandan, Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi. İşte, Kuruluş Osman neden yok sorusunun cevabını araştıranlar için, Kuruluş Osman yeni bölümü hakkında bilgiler.

KURULUŞ OSMAN NEDEN YOK?

Kuruluş Osman yeni bölüm Çaykur Rizespor Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı nedeniyle bu hafta yayınlanmayacak. Kuruluş Osman'ın 7. bölümü 22 Ocak Çarşamba akşamı ekranlara gelecek.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Osman, Bala Hatun’un şifasını Yannis’in elinden alıp Kulucahisar Kalesi’nin arkasındaki gizli el olan Yannis’i teşhir etmiştir. Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlamıştır. Ancak Edebalı, Osman’ın bazı hareketlerinden hoşnut değildir. Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark eder ve onu bulmak için gizli mekâna gider. Ancak Osman’ı karşılayan kişi, Yannis’in ta kendisidir. Osman ile Yannis’in buluşması ne sonuçlar doğuracaktır? Obaya gelen Selcan Hatun ile Zöhre Hatun arasında nasıl bir gerilim yaşanacaktır? Osman, Edebalı’yı bulabilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Yannis’in idamına göz yumacak mıdır? Yarenlerini kaybeden Edebalı, nasıl bir yol izleyecektir? Osman ile Edebalı’nın yolları tekrar ne zaman kesişecektir?