Kuruluş Osman ne zaman yayınlanacak?
Kuruluş Osman dizisinin akıbeti diziseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Atv’de yayınlanacak olan Kuruluş Osman’ın tanıtım fragmanları bir süredir ekranlarda dönüyor. Ağırlıklı olarak Osman Gazi’yi canlandıracak olan Burak Özçivit’in görüntülerinin yer aldığı tanıtımların ardından en çok merak edilen konu ise tarih bilgisi. Peki, Kuruluş Osman ne zaman yayınlanacak?
Diriliş Ertuğrul'un devamı olan Kuruluş Osman için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Uzun bir süredir kadrosu, kanalı ve tarihi gibi bilgileri sır gibi saklanan Kuruluş Osman’a dair ilk ipuçları geçtiğimiz aylarda gelmişti. Başrolünü Burak Özçivit'in canlandıracağı Kuruluş Osman dizisi ATV'de yayınlanacak. Kadroda yer alacağı konuşulan isimler Aslıhan Karalar ve Nurettin Sönmez var. Peki, tarih bilgisi geldi mi? Kuruluş Osman ne zaman yayınlanacak?
Kasım ayının ikinci haftası 64. bölümle ekran macerasını tamamlaması beklenen Sen Anlat Karadeniz’in ardından, Kuruluş Osman’ın yayınlanması bekleniyor. Tahminlerin doğru çıkması durumunda Kuruluş Osman, 21 Kasım Çarşamba günü ekran macerasına başlayacak.
TANITIM DETAYLARI
Kuruluş Osman'ın ilk tanıtımında; Osman Bey sisler arasından atıyla babası Ertuğrul Bey'in otağına gelir ve kararlı biçimde bey otağına yürür. Otağın kapısını açmasıyla ışık huzmeleri arasında sahibini bekleyen tahtı görür. Tahtın üzerinde sancak, pusat ve rahlenin üzerinde Kur'an'ı Kerim vardır. Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi sayfası açıktır. Osman, tahta doğru hareket ettikçe yer sarsılır. Dış sesteki Şeyh Edebali, ona iktidarı kuracağı cihan devletini müjdeler ve beylik öğütleri verir. Osman'ın göğsünde kuracağı ve nesli tarafından dünyaya yayılacak olan cihan devletini temsil eden çınar ağacı belirir. Diz çöken ve başını göğe çeviren Osman Bey, hilali görüp Allah'a teslim olur. Tahta tekrar baktığında ise taht boştur. Sancak, pusat ve Kur'an-ı Kerim, Osman'ın gönlüne işlenmiştir.
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“İHANET ZALİMLEŞTİ”
Kuruluş Osman'ın ikinci tanıtımında, Burak Özçivit'in canlandırdığı Osman Bey'in "Alplerim, beylerim, balalarım, nice demdir düşman azgınlaştı. İhanet zalimleşti. Dost bildiklerimiz sessizleşti. Ne gam, ne keder, ne hüzün! Biliriz ki Allah bize yeter! İmanımız bize yeter! Yüreğimiz yeter. İmdi azgınlaşan düşmanın, zalimleşen ihanetin nefesini kesme vaktidir. İmdi şehadet şerbeti içmenin, aslanlar gibi kükremenin, destanlar yazmanın vaktidir. İmdi milletimizin ikbali için, mazlumların kurtuluşu için devlet olma vaktidir. Benimle birlikte devlet olmaya var mısınız?" sözleri yer aldı.
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NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kuruluş Osman’ın ne başrol oyuncusu Burak Özçivit ne de yapımcısı Mehmet Bozdağ, tarih için bilgi vermedi ancak tarihi dizinin Sen Anlat Karadeniz’in finali ardından ekran macerasına başlaması bekleniyor. Bu durumda Kuruluş Osman 1. Bölümünün 20 Kasım Çarşamba günü öngörülüyor.
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