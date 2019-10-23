Kuruluş Osman ne zaman ve hangi günler yayınlanacak? Yayın tarihi belli oldu mu?
Diriliş Osman adıyla beklenen ve Kuruluş Osman ismiyle duyurulan Atv ekranlarının yeni tarihi dizisi için yayın günü merakla bekleniyor. Başrolünde Burak Özçivit'in yer alacağı dizi, kısa süre sonra izleyicilere merhaba diyecek. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? İşte, Kuruluş Osman'ın yayın tarihi hakkında merak edilen bazı bilgiler
Kuruluş Osman ne zaman başlıyor sorusu, son günlerde pek çok diziseverin gündeminde yer alıyor. Diriliş Ertuğrul'un sona ermesinin ardından serinin devamı niteliği taşıyacak olan Kuruluş Osman, Atv ekranlarında izlenebilecek. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? İşte, o dizi hakkında
KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kuruluş Osman dizisinin ilk fragmanı, 9 Ekim akşamı izleyicisiyle buluşmuştu. Dizinin ilk bölüm fragmanının ardından yayın tarihine dair ise herhangi bir bilgi verilmemişti. Dizinin ilk bölümünün herhangi bir aksaklık olmaması halinde 21-27 Ekim haftasında yayında olması bekleniyor.
KURULUŞ OSMAN HANGİ GÜNLER YAYINLANACAK?
TRT 1 ekranlarında çarşamba günü geleneğine sahip olan dizinin, yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanması dolayısıyla farklı bir gün belirleyeceği düşünülüyordu. Salı günleri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, çarşamba günleri Sen Anlat Karadeniz, perşembe günleri Bir Zamanlar Çukurova, cuma günleri ise Hercai dizisinin yayınlandığı ATV'de, dizinin boş olan pazartesi günleri yayınlanması bekleniyordu.
Ancak, çarşamba günleri yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinin final kararı almasının ardından, Kuruluş Osman için bu günün seçilecei düşünülüyor.
OYUNCU KADROSU BELLİ OLDU MU?
Oyuncu kadrosuna dair bilgiler sır gibi saklanan Kuruluş Osman’a dair ilk görüntüler geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Fragmanda Şeyh Edebali’nin şu sözleri yankılandı:“Ey Oğul! Unutma! Yolumuz; ezelden ebede kadardır. Gayemiz; gönüller yapmaktır. Davamız; kul olmaktır", "Ey Oğul! Hilalin gölgesinde adalet ol. Merhamet ol. Derman ol. Gazi ol. Devlet ol" ve "Ey Oğul! Millete bey olasın. Mazlumlara Fatih olasın. Zalimlere Yavuz olasın. Diyarlara Süleyman olasın. Devleti ebed müddet olasın"
KURULUŞ OSMAN İLK TANITIMI YAYINLANDI
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