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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
23.10.2019 - 08:47, Son Güncelleme:

Kuruluş Osman ne zaman ve hangi günler yayınlanacak? Yayın tarihi belli oldu mu?

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Kuruluş Osman ne zaman ve hangi günler yayınlanacak? Yayın tarihi belli oldu mu?

Diriliş Osman adıyla beklenen ve Kuruluş Osman ismiyle duyurulan Atv ekranlarının yeni tarihi dizisi için yayın günü merakla bekleniyor. Başrolünde Burak Özçivit'in yer alacağı dizi, kısa süre sonra izleyicilere merhaba diyecek. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? İşte, Kuruluş Osman'ın yayın tarihi hakkında merak edilen bazı bilgiler

Kuruluş Osman ne zaman başlıyor sorusu, son günlerde pek çok diziseverin gündeminde yer alıyor. Diriliş Ertuğrul'un sona ermesinin ardından serinin devamı niteliği taşıyacak olan Kuruluş Osman, Atv ekranlarında izlenebilecek. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? İşte, o dizi hakkında 

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman dizisinin ilk fragmanı, 9 Ekim akşamı izleyicisiyle buluşmuştu. Dizinin ilk bölüm fragmanının ardından yayın tarihine dair ise herhangi bir bilgi verilmemişti. Dizinin ilk bölümünün herhangi bir aksaklık olmaması halinde 21-27 Ekim haftasında yayında olması bekleniyor. 

KURULUŞ OSMAN HANGİ GÜNLER YAYINLANACAK?

TRT 1 ekranlarında çarşamba günü geleneğine sahip olan dizinin, yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanması dolayısıyla farklı bir gün belirleyeceği düşünülüyordu. Salı günleri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, çarşamba günleri Sen Anlat Karadeniz, perşembe günleri Bir Zamanlar Çukurova, cuma günleri ise Hercai dizisinin yayınlandığı ATV'de, dizinin boş olan pazartesi günleri yayınlanması bekleniyordu. 

Ancak, çarşamba günleri yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinin final kararı almasının ardından, Kuruluş Osman için bu günün seçilecei düşünülüyor.

OYUNCU KADROSU BELLİ OLDU MU?

Oyuncu kadrosuna dair bilgiler sır gibi saklanan Kuruluş Osman’a dair ilk görüntüler geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Fragmanda Şeyh Edebali’nin şu sözleri yankılandı:“Ey Oğul! Unutma! Yolumuz; ezelden ebede kadardır. Gayemiz; gönüller yapmaktır. Davamız; kul olmaktır", "Ey Oğul! Hilalin gölgesinde adalet ol. Merhamet ol. Derman ol. Gazi ol. Devlet ol" ve "Ey Oğul! Millete bey olasın. Mazlumlara Fatih olasın. Zalimlere Yavuz olasın. Diyarlara Süleyman olasın. Devleti ebed müddet olasın"

KURULUŞ OSMAN İLK TANITIMI YAYINLANDI

 

 

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