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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
20.10.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Kuruluş Osman ne zaman başlıyor?

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Kuruluş Osman ne zaman başlıyor?

Kuruluş Osman dizisinin ilk tanıtımı ekranlarda yayınlanmaya başladı. Tanıtım fragmanının yayınlanmasıyla birlikte Kuruluş Osman’ın tarihine yönelik araştırmalar da artı. Diriliş Osman’ın devamı niteliğindeki dizide, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşu ve Osman Gazi’nin hayatı anlatılacak. Peki, Kuruluş Osman dizisi ne zaman başlıyor?

Trt ekranlarında yayınlanan Diriliş Osman dizisi final yaparak ekranlara veda etmişti. Beş sezon boyunca ekranlarda olan tarihi dizi, Kuruluş Osman ile devam edecek. Oyuncu kadrosunda da değişikliklere gidilecek olan dizi de Osman karakterine Burak Özçivit hayat verecek. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

Oyuncu kadrosuna dair bilgiler sır gibi saklanan Kuruluş Osman’a dair ilk görüntüler geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Fragmanda Şeyh Edebali’nin şu sözleri yankılandı:“Ey Oğul! Unutma! Yolumuz; ezelden ebede kadardır. Gayemiz; gönüller yapmaktır. Davamız; kul olmaktır", "Ey Oğul! Hilalin gölgesinde adalet ol. Merhamet ol. Derman ol. Gazi ol. Devlet ol" ve "Ey Oğul! Millete bey olasın. Mazlumlara Fatih olasın. Zalimlere Yavuz olasın. Diyarlara Süleyman olasın. Devleti ebed müddet olasın"

Kuruluş Osman dizisinin yayın tarihi henüz belli değil. Kuruluş Osman için yayın tarihi belli olur olmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN İLK TANITIMI YAYINLANDI

 

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