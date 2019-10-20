Kuruluş Osman ne zaman başlıyor?
Kuruluş Osman dizisinin ilk tanıtımı ekranlarda yayınlanmaya başladı. Tanıtım fragmanının yayınlanmasıyla birlikte Kuruluş Osman’ın tarihine yönelik araştırmalar da artı. Diriliş Osman’ın devamı niteliğindeki dizide, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşu ve Osman Gazi’nin hayatı anlatılacak. Peki, Kuruluş Osman dizisi ne zaman başlıyor?
Trt ekranlarında yayınlanan Diriliş Osman dizisi final yaparak ekranlara veda etmişti. Beş sezon boyunca ekranlarda olan tarihi dizi, Kuruluş Osman ile devam edecek. Oyuncu kadrosunda da değişikliklere gidilecek olan dizi de Osman karakterine Burak Özçivit hayat verecek. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?
Oyuncu kadrosuna dair bilgiler sır gibi saklanan Kuruluş Osman’a dair ilk görüntüler geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Fragmanda Şeyh Edebali’nin şu sözleri yankılandı:“Ey Oğul! Unutma! Yolumuz; ezelden ebede kadardır. Gayemiz; gönüller yapmaktır. Davamız; kul olmaktır", "Ey Oğul! Hilalin gölgesinde adalet ol. Merhamet ol. Derman ol. Gazi ol. Devlet ol" ve "Ey Oğul! Millete bey olasın. Mazlumlara Fatih olasın. Zalimlere Yavuz olasın. Diyarlara Süleyman olasın. Devleti ebed müddet olasın"
Kuruluş Osman dizisinin yayın tarihi henüz belli değil. Kuruluş Osman için yayın tarihi belli olur olmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
KURULUŞ OSMAN İLK TANITIMI YAYINLANDI
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