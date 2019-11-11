Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman hangi günler yayınlanacak?
Kuruluş Osman dizisinin 1. Bölüm fragmanı yayınlandı. İlk bölüm fragmanında Osman Bey’in yanı sıra Diriliş Ertuğrul dizisinde Bamsı karakterini canlandıran Nurettin Sönmez de ön plana çıkıyor. Yeni fragmanla birlikte tarihi dizi tutkunlarının bir süredir merakla sorduğu ‘Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?’ Sorusu yanıt buldu. İşte, Kuruluş Osman dizisinin 1. Bölüm tarihi…
Kuruluş Osman dizisinin ilk bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. “Yüce Rabbim şahidim olsun babamın kutlu sancağını asla düşürmeyeceğiz. Ben ve benim evlatlarım bu kutlu sancağı yedi cihana yaymak için yitesiye mücadele edeceğiz.” sözlerinin damga vurduğu fragmanla birlikte yayın tarihi de netlik kazanmış oldu. Kuruluş Osman ilk bölümüyle 20 Kasım Çarşamba günü Atv ekranlarında olacak.
İLK BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN
Kuruluş Osman'ın ilk tanıtımında; Osman Bey sisler arasından atıyla babası Ertuğrul Bey'in otağına gelir ve kararlı biçimde bey otağına yürür. Otağın kapısını açmasıyla ışık huzmeleri arasında sahibini bekleyen tahtı görür. Tahtın üzerinde sancak, pusat ve rahlenin üzerinde Kur'an'ı Kerim vardır. Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi sayfası açıktır. Osman, tahta doğru hareket ettikçe yer sarsılır. Dış sesteki Şeyh Edebali, ona iktidarı kuracağı cihan devletini müjdeler ve beylik öğütleri verir. Osman'ın göğsünde kuracağı ve nesli tarafından dünyaya yayılacak olan cihan devletini temsil eden çınar ağacı belirir. Diz çöken ve başını göğe çeviren Osman Bey, hilali görüp Allah'a teslim olur. Tahta tekrar baktığında ise taht boştur. Sancak, pusat ve Kur'an-ı Kerim, Osman'ın gönlüne işlenmiştir.
“İHANET ZALİMLEŞTİ”
Kuruluş Osman'ın ikinci tanıtımında, Burak Özçivit'in canlandırdığı Osman Bey'in "Alplerim, beylerim, balalarım, nice demdir düşman azgınlaştı. İhanet zalimleşti. Dost bildiklerimiz sessizleşti. Ne gam, ne keder, ne hüzün! Biliriz ki Allah bize yeter! İmanımız bize yeter! Yüreğimiz yeter. İmdi azgınlaşan düşmanın, zalimleşen ihanetin nefesini kesme vaktidir. İmdi şehadet şerbeti içmenin, aslanlar gibi kükremenin, destanlar yazmanın vaktidir. İmdi milletimizin ikbali için, mazlumların kurtuluşu için devlet olma vaktidir. Benimle birlikte devlet olmaya var mısınız?" sözleri yer aldı.
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