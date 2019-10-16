Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı – Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?
Kuruluş Osman dizisinin tanıtımı ekranlarda dönmeye başladı. Diriliş Ertuğrul’un devamı niteliğindeki dizi, bu kez Ertuğrul Gazi’nin oğlu, Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu Türk hükümdar Osman Gazi’nin hayatından kesitler içerecek. Peki, Kuruluş Osman dizisi ne zaman başlayacak?
Kuruluş Osman’ın ilk tanıtım fragmanının yayınlanmasıyla birlikte heyecan dozu arttı. Mehmet Bozdağ’ın yapımcılığını üstlendiği, Atv ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman’in ilk tanıtımında baş karakter Osman Gazi’ye canlandıracak olan Burak Özçivit’in görüntüleri öne çıkıyor.
Fragmanda Şeyh Edebali’nin şu sözleri yankılanıyor: “Ey Oğul! Unutma! Yolumuz; ezelden ebede kadardır. Gayemiz; gönüller yapmaktır. Davamız; kul olmaktır", "Ey Oğul! Hilalin gölgesinde adalet ol. Merhamet ol. Derman ol. Gazi ol. Devlet ol" ve "Ey Oğul! Millete bey olasın. Mazlumlara Fatih olasın. Zalimlere Yavuz olasın. Diyarlara Süleyman olasın. Devleti ebed müddet olasın"
KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kuruluş Osman ilk fragmanıyla birlikte gözler tarih bilgisine çevrildi. Tanıtım görüntülerini ve diziyle ilgili sosyal medyadan paylaşan dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ henüz bir açıklamada bulunmadı ancak tarihi dizinin platosunun kuruluşunun zaman alması nedeniyle ilk bölümün kasım ayını bulması öngörülüyor.
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