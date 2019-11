Kuruluş Osman dizisinin 1. bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte Kuruluş Osman oyuncu kadrosu

Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun anlatılacağı Kuruluş Osman, izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Kuruluş Osman'ın geçtiğimiz günlerde 1. bölüm fragmanlarının yayınlanmasıyla, ilk bölüm için izleyenlerin sabırsız bekleyişi başladı. Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin ilk bölümünü izlemek isteyenler, "Kuruluş Osman bu hafta var mı?" sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 1. bölüm ne zaman?

KURULUŞ OSMAN İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman dizisi 20 Kasım Çarşamba akşamı ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSU

Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosunda başrol oyuncusu olarak Burak Özçivit fragmanlarda kendini gösteriyor. Burak Özçivit dizide Osman karakterine can verecek.

İşte dizinin oyuncu kadrosu ve dizide rolleri

Saruhan Hünel - Alişar

İsmail Hakkı Ürün - Samsa

Özge Törer - Bala Hatun

Abdül Süsler - Kalanoz

Ragıp Savaş - Dündar

Alma Terziç - İsodora

Ayşegül Günay Demir - Zöhre

Nurettin Sönmez - Bamsı

Seda Yıldız - Şeyh Edebali

150 kişilik sanat grubu; binlerce kılıç, kalkan, hançer, mızrak, yaydan oluşan döneme ait silahlar, döneme ait mobilyalar, günlük eşyalar ve aksesuvarlar üretti. Dekorların inşası altı ay sürerken, sanat grubu yüz elli bin metrekare kumaş kullandı.

Dizi için 70 adet at satın alındı ve Bozdağ Film Platosu'nda at çiftliği kuruldu. Dizide atlar dışında; koyunlar, keçiler, bülbüller, keklikler, yılanlar, fareler ve akrepler de kullanıldı. Sette sürekli veteriner hekim bulunduruluyor

50 bin metrelik eskitilmiş kumaştan 120 kostüm dikildi

'Kuruluş Osman'ın ilk bölümünde 5 bin yardımcı oyuncu rol aldı. 40 kişilik ana kadronun yanında 150 kişilik aksiyon ekibi de dizide görev aldı. Kamera arkası ise 400 kişiden oluşuyor. Kostüm ekibi, ana oyuncular için 120 kostüm dikti. Kostüm ve zırhın üretiminde 50 bin metrelik eskitilmiş özel kumaş kullanıldı.

"Bu savaşı güvercin gibi teyakkuzda olanlar değil, kartal gibi, şahin gibi taarruzda olanlar kazanacak! Hayallerimizden bir devlet çıkacak!"#KuruluşOsman İlk bölümüyle 20 Kasım Çarşamba Atv’de başlıyor!@bozdagfilm @kurulusdizisi @atvcomtr pic.twitter.com/UjizSpVfvf — Mehmet Bozdağ (@mmehmetbozdag) November 15, 2019

BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?

Burak Özçivit (d. 24 Aralık 1984, İstanbul), Türk oyuncu ve eski manken.Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okudu. Aslen Gazianteplidir.

Kazım İşmen Lisesi'nden mezundur (2001). 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçilmiştir. Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başlamıştır. Şu anda ise mankenliği bırakmıştır.

2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir. Buna bağlı olarak da Best Model of The World'e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir. Faruk Saraç, Abbate, Tween ve NetWork gibi markaların defileleri ve yurt dışı fuar defilelerinde görev almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini Eksi 18 dizisinde genç komiser Murat'ı canlandırarak yaşamıştır. Kasım 2007'de sinemalarda gösterime giren Musallat isimli sinema filminde rol almıştır. Kanal D'de yayınlanan ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Zoraki Koca adlı dizide oynamıştır. 2008 yaz aylarında ise Baba Ocağı adlı dizide Güven adlı karakteri canlandırmıştır. Daha sonra Gossip Girl'den esinlenilen Küçük Sırlar adlı dizide Çetin'i canlandırmıştır. 2011:2013 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu karakterini canlandırmıştır. Malkoçoğlu filmi için hazırlıklara başlamıştır. 2013 yılında ise Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan Çalıkuşu dizisinde Kamran rolünü canlandırmıştır. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Fahriye Evcen'le yeniden, bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyaz perdeye dönmüştü. 2015 yılında başlayan ve 2017'de final yapan Kara Sevda dizisinin ardından ekran macerasına ara veren Burak Özçivit, Kuruluş Osman'da Osman Gazi karakterini canlandıracak.