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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.11.2019 - 19:24, Son Güncelleme:

Kuruluş Osman dizisindeki Aybars kimdir? İşte Serhan Onat'ın merak edilen hayatı

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Kuruluş Osman dizisindeki Aybars kimdir? İşte Serhan Onat'ın merak edilen hayatı

Kuruluş Osman dizisinin birinci bölümü çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Geniş oyuncu kadrosu ile yayın hayatına başlayan dizide, karakterler ve oyuncular merak konusu oldu. Özellikle genç oyuncu Serhan Onat'ın Kuruluş Osman'da can verdiği Aybars karakteri bunlardan biri oldu. Peki, Kuruluş Osman dizisindeki Aybars kimdir? İşte, Kuruluş Osman'ın Aybars'ı Serhan Onat'ın merak edilen hayatı ve biyografisi

"Kuruluş Osman Aybars kimdir? Kaç yaşındadır?" soruları dizinin izleyenleri tarafından merak konusu oldu. Daha önce Muhteşem Yüzyıl, Bodrum Masalı gibi dizilerde rol alan Serhan Onat, Kuruluş Osman dizisinde Aybars karakterine hayat verecek. Peki, Serhan Onat kimdir? İşte, Kuruluş Osman'ın Aybars'ı hakkında merak edilen bilgiler.

SERHAN ONAT KİMDİR?

Serhan Onat 27 Mayıs 1994; İzmit'te dünyaya geldi. Serhan Onat 27 Mayıs, 1994 tarihinde Erdin ve Nural Onat çiftinin ikinci çocuğu olarak İzmit’te dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra dans ve tiyatro eğitimi almak üzere lise hayatının son yıllarını İstanbul ’da geçiren oyuncu, 2012 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü kazandı. Deniz ve kayak tutkusu olan Serhan Onat hobi olarak yelkenli tekne kaptanlığı da yapmaktadır.

Lise yıllarında başladığı tiyatro ve ileri dans eğitimine Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde devam etti. Üniversite eğitimi sırasında birçok tiyatro oyununda yer alan oyuncu 2014 yılında Şehzade Murad karakterini canlandırdığı Muhteşem Yüzyıl ile ilk kez izleyici karşısına çıktı. 2015 yılında Show TV’de yayınlanan Mayıs Kraliçesi ile ekrana gelen oyuncu şu sıralar Kanal D 'de ekrana gelen Bodrum Masalı dizisinde Uzay karakterini  canlandırmaktadır. Televizyon ve sinema çalışmalarının yanı sıra halen üniversite eğitimine devam eden oyuncu, yurtiçi ve yurtdışında önemli festivallerde katılımcı olarak yer aldı ve birçok atölye çalışmasına katıldı.

 

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