Kuruluş Osman dizisi ne zaman başlayacak? Yayın tarihi açıklandı mı?
Kuruluş Osman dizisinin yayın hayatına ne zaman başlayacağı yayınlanan dizi tanıtımlarının ardından izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan yeni tanıtım izleyenlerde merak uyandırdı. Peki Kuruluş Osman dizisi ne zaman başlayacak? Yayın tarihi açıklandı mı?
TRT1 ekranlarında uzun süre devam eden ve geçen sezon final yapan Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde başlayacak olan Kuruluş Osman için geri sayım başladı. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, twitter hesabı üzerinden, Kuruluş Osman'ın yeni fragmanının yayımlanacağını duyurmuştu. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatacak olan dizinin 23 Ekim'de yayınlanan ikinci tanıtımında ise izleyiciyi heyecanlandıran anlar yer aldı. Peki, Kuruluş Osman birinci bölüm ne zaman, hangi gün? İşte, diziyle ilgili detaylar...
KURULUŞ OSMAN 2. TANITIM FRAGMANI ÖZETİ
Kuruluş Osman'ın ikinci tanıtım fragmanında, dikkat çeken anlar yaşandı. Fragmana, Burak Özçivit'in topluluk karşısında söylediği şu sözler damga vurdu;
"Beylerim, malalarım. Nicedendir düşman azgınlaştı. İhanet zalimleşti. Dost bildiklerimiz sessizleşti. Ne gam, ne keder, ne hüzün... Biliriz ki Allah bize yeter! İmanımız bize yeter! Yüreğimiz bize yeter!
İmdi! Azgınlaşan düşmanın, zalimleşen ihanetin nefesini kesme vaktidir. İmdi! Şahadet şerbeti içmenin, aslanlar gibi kükremenin, destanlar yazma vaktidir! İmdi! Milletimizin ikbali için, mazlumların kurtuluşu için devlet olma vaktidir! Benimle birlikte devlet olmaya var mısınız!"
KURULUŞ OSMAN HANGİ GÜNLER YAYINLANACAK?
TRT 1 ekranlarında çarşamba günü geleneğine sahip olan dizinin, yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanması dolayısıyla farklı bir gün belirleyeceği düşünülüyordu. Salı günleri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, çarşamba günleri Sen Anlat Karadeniz, perşembe günleri Bir Zamanlar Çukurova, cuma günleri ise Hercai dizisinin yayınlandığı ATV'de, dizinin boş olan pazartesi günleri yayınlanması bekleniyordu.
Ancak, çarşamba günleri yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinin final kararı almasının ardından, Kuruluş Osman için bu günün seçilecei düşünülüyor.
Kuruluş Osman dizisinin yayın tarihi henüz belli değil. Kuruluş Osman için yayın tarihi belli olur olmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
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