Kuruluş Osman dizisi ne zaman başlayacak? İşte ikinci fragman
Kuruluş Osman dizisinin ne zaman yayınlanacağı ekranlara gelen ikinci fragman ile merak konusu oldu. Kuruluş Osman dizisinin başrolünde Burak Özçivit sahne alacak. Peki Kuruluş Osman dizisi ne zaman başlayacak?
Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yaptığı paylaşımda henüz bir tarih verilmezken, yayınlanan tanıtımdaki çok yakında ibaresi dikkat çekiyor. Dizinin Kasım ayında ekranlara merhaba demesi bekleniyor.
Kuruluş Osman dizisinin fragmanında dikkat çeken sözler
İkinci tanıtımında, Burak Özçivit'in canlandırdığı Osman Bey'in "Alplerim, beylerim, balalarım, nice demdir düşman azgınlaştı. İhanet zalimleşti. Dost bildiklerimiz sessizleşti. Ne gam, ne keder, ne hüzün! Biliriz ki Allah bize yeter! İmanımız bize yeter! Yüreğimiz yeter. İmdi azgınlaşan düşmanın, zalimleşen ihanetin nefesini kesme vaktidir. İmdi şehadet şerbeti içmenin, aslanlar gibi kükremenin, destanlar
yazmanın vaktidir. İmdi milletimizin ikbali için, mazlumların kurtuluşu için devlet olma vaktidir. Benimle birlikte devlet olmaya var mısınız?" sözleri dikkat çekti
İmdi milletimizin ikbali için ve mazlumların kurtuluşu için devlet olma vaktidir! Benimle birlikte devlet olmaya var mısınız? #DevletOlmak— Mehmet Bozdağ (@mmehmetbozdag) October 23, 2019
Kuruluş Osman çok yakında atv'de …@kurulusdizisi @atvcomtr pic.twitter.com/637ImYMEo3
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