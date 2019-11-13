Kuruluş Osman bu hafta var mı? Kuruluş Osman 1. bölüm hangi gün?
Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun anlatılacağı Kuruluş Osman, izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Kuruluş Osman'ın geçtiğimiz günlerde 1. bölüm fragmanlarının yayınlanmasıyla, ilk bölüm için izleyenlerin sabırsız bekleyişi başladı. Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin ilk bölümünü izlemek isteyenler, "Kuruluş Osman bu hafta var mı?" sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 1. bölüm ne zaman?
Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman'ın yayınlanan fragmanlarıyla beraber ilk bölüm tarihi kesinleşti. Osman Gazi rolündeki Burak Özçivit'in diyaloglarına yer verilen fragmanda, Osmanlı Devleti'nin kuruluşu hakkındaki sözler damga vurdu. Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman 1. bölüm ne zaman? İşte, merak edilenler.
KURULUŞ OSMAN İLK BÖLÜM NE ZAMAN?
Kuruluş Osman dizisi 20 Kasım Çarşamba akşamı ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.
KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Uzun zamandır dizi projelerinden uzak olan ancak tarihi bir diziyle geri dönüş yapacak olan Burak Özçivit’e başrolde Saruhan Hunel, İsmail Hakkı Ürün ve Özge Törer eşlik edecek, kadroda Abdül Süsler, Ragıp Savaş, Alma Terziç, Ayşegül Günay Demir, Nurettin Sönmez ve Seda Yıldız yer alıyor.
BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?
Burak Özçivit (d. 24 Aralık 1984, İstanbul), Türk oyuncu ve eski manken.Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okudu. Aslen Gazianteplidir.
Kazım İşmen Lisesi'nden mezundur (2001). 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçilmiştir. Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başlamıştır. Şu anda ise mankenliği bırakmıştır.
2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir. Buna bağlı olarak da Best Model of The World'e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir. Faruk Saraç, Abbate, Tween ve NetWork gibi markaların defileleri ve yurt dışı fuar defilelerinde görev almıştır.
İlk oyunculuk deneyimini Eksi 18 dizisinde genç komiser Murat'ı canlandırarak yaşamıştır. Kasım 2007'de sinemalarda gösterime giren Musallat isimli sinema filminde rol almıştır. Kanal D'de yayınlanan ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Zoraki Koca adlı dizide oynamıştır. 2008 yaz aylarında ise Baba Ocağı adlı dizide Güven adlı karakteri canlandırmıştır. Daha sonra Gossip Girl'den esinlenilen Küçük Sırlar adlı dizide Çetin'i canlandırmıştır. 2011:2013 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu karakterini canlandırmıştır. Malkoçoğlu filmi için hazırlıklara başlamıştır. 2013 yılında ise Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan Çalıkuşu dizisinde Kamran rolünü canlandırmıştır. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Fahriye Evcen'le yeniden, bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyaz perdeye dönmüştü. 2015 yılında başlayan ve 2017'de final yapan Kara Sevda dizisinin ardından ekran macerasına ara veren Burak Özçivit, Kuruluş Osman'da Osman Gazi karakterini canlandıracak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle