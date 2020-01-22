Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

Yılbaşı ardından pek çok dizi ekran macerasına ara verdi, bu dizilerden biri de Kuruluş Osman oldu. Ekran macerasında 6 haftayı geride bırakan Kuruluş Osman’ın yeni bölüm fragmanıyla birlikte tarih bilgisi de geldi. En son 27 Aralık Çarşamba günü ekranlara gelen Kuruluş Osman 22 Ocak Çarşamba günü kaldığı yerden devam edecek. Peki, Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ertuğrul Bey'in hastalandığı haberi Kayı Obası'nda büyük bir şok etkisi yaratmıştır. Abdurrahman Gazi bu haberin yanı sıra Dündar Bey'e kayı obasının idaresi için vekalet mührünü de getirmiştir. Osman Bey ise Salvador'un kurduğu pusu neticesiyle yakalanmıştır. Dündar Bey, vekaleti alır almaz karşısına çıkan bu engel karşısında ne yapacaktır? Osman'ın yakalanmış olması ve bazı Alplerinin şehit edilmesi Bala Hatun'u nasıl etkileyecektir? Osman'ın kurtulması için Edebalı ne yapacaktır?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir. Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlamıştır. Ancak Edebalı, Osman'ın bazı hareketlerinden hoşnut değildir. Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark eder ve onu bulmak için gizli mekâna gider. Ancak Osman'ı karşılayan kişi, Yannis'in ta kendisidir. Osman ile Yannis'in buluşması ne sonuçlar doğuracaktır?