Kuruluş Osman 9. Bölüm fragmanı yayınlandı – Yeni bölümde Sofia esir düşüyor

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanıyla yine çok konuşulacak sahnelerin sinyalini verdi. Yaklaşık 55 saniye süren Kuruluş Osman 9. Bölüm fragmanına Osman Gazi’nin çektiği kılıç ve Prenses Sofia’nın esir düşme görüntüleri merak uyandırdı. Öte yandan Alişar ve Osman Gazi’nin karşı karşıya geldiği sahneler dikkat çekti. İşte Kuruluş Osman 9. Bölüm fragmanı ve son gelişmelere dair bilgiler...

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN



SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Osman ve Alpleri, Yannis'in kurduğu tuzaktan kurtulmayı başardı. Osman için kendi canından vazgeçmek üzere olan Şeyh Edebalı'nın hayatını da kurtarmayı başaran Osman, yengesi Selcan'ı, Bala Hatun'u istetmek için gönderdi ancak Şeyh Edebali’den onay çıkmadı. Alişar’ın tarafını seçtiği son bölümde, Edebalı'nın yeni kararı sonrası Osman Bey büyük bir yıkım yaşasa da Bala Hatun'dan vazgeçmedi. Finale ise Kalanoz'un ölümü damga vurdu.