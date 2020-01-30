Kuruluş Osman 9. Bölüm fragmanı yayınlandı – Yeni bölümde Sofia esir düşüyor
Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm fragmanı kısa sürede izleyicilerle buluştu. 5 Şubat Çarşamba günü tarihli bölüme dair ipuçları veren Kuruluş Osman 9. Bölüm fragmanına Sofia’nın esir düşme görüntüleri damga vurdu. Peki, yeni bölümde başka neler yaşanacak? İşte Kuruluş Osman 9. Bölüm fragmanı ve son gelişmelerin kısa bir özeti…
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanıyla yine çok konuşulacak sahnelerin sinyalini verdi. Yaklaşık 55 saniye süren Kuruluş Osman 9. Bölüm fragmanına Osman Gazi’nin çektiği kılıç ve Prenses Sofia’nın esir düşme görüntüleri merak uyandırdı. Öte yandan Alişar ve Osman Gazi’nin karşı karşıya geldiği sahneler dikkat çekti. İşte Kuruluş Osman 9. Bölüm fragmanı ve son gelişmelere dair bilgiler...
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Osman ve Alpleri, Yannis'in kurduğu tuzaktan kurtulmayı başardı. Osman için kendi canından vazgeçmek üzere olan Şeyh Edebalı'nın hayatını da kurtarmayı başaran Osman, yengesi Selcan'ı, Bala Hatun'u istetmek için gönderdi ancak Şeyh Edebali’den onay çıkmadı. Alişar’ın tarafını seçtiği son bölümde, Edebalı'nın yeni kararı sonrası Osman Bey büyük bir yıkım yaşasa da Bala Hatun'dan vazgeçmedi. Finale ise Kalanoz'un ölümü damga vurdu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle