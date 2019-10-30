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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.10.2019 - 17:02, Son Güncelleme:

Kuruluş Osman 1. bölümü ne zaman, hangi gün yayınlanacak?

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Kuruluş Osman 1. bölümü ne zaman, hangi gün yayınlanacak?

Kuruluş Osman dizisinin 1. ve 2. tanıtımı ekranlardaki yerini aldı. Ertuğrul Gazi’nin oğlu, Osmanlı’nın kurucusu Osman Gazi’nin hayatını anlatacak olan Kuruluş Osman’ın yayın tarihi merak konusu oldu. Ertuğrul'da Turgut Alp'i canlandıran Cengiz Coşkun Kuruluş Osman dizisinde de hayranlarının karşısına çıkacak. Peki, Kuruluş Osman 1. bölümü ne zaman, hangi gün yayınlanacak?

Kuruluş Osman dizisi için geri sayım devam ederken iki fragman birden geldi. Tarihi dizinin 2 fragmanında da Osman Bey’in sahneleri yer alıyor.

Kuruluş Osman'ın ilk tanıtımında; Osman Bey sisler arasından atıyla babası Ertuğrul Bey'in otağına gelir ve kararlı biçimde bey otağına yürür. Otağın kapısını açmasıyla ışık huzmeleri arasında sahibini bekleyen tahtı görür. Tahtın üzerinde sancak, pusat ve rahlenin üzerinde Kur'an'ı Kerim vardır. Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi sayfası açıktır. Osman, tahta doğru hareket ettikçe yer sarsılır. Dış sesteki Şeyh Edebali, ona iktidarı kuracağı cihan devletini müjdeler ve beylik öğütleri verir. Osman'ın göğsünde kuracağı ve nesli tarafından dünyaya yayılacak olan cihan devletini temsil eden çınar ağacı belirir. Diz çöken ve başını göğe çeviren Osman Bey, hilali görüp Allah'a teslim olur. Tahta tekrar baktığında ise taht boştur. Sancak, pusat ve Kur'an-ı Kerim, Osman'ın gönlüne işlenmiştir.

İLK FRAGMAN İÇİN TIKLAYIN

“İHANET ZALİMLEŞTİ”

Kuruluş Osman'ın ikinci tanıtımında, Burak Özçivit'in canlandırdığı Osman Bey'in "Alplerim, beylerim, balalarım, nice demdir düşman azgınlaştı. İhanet zalimleşti. Dost bildiklerimiz sessizleşti. Ne gam, ne keder, ne hüzün! Biliriz ki Allah bize yeter! İmanımız bize yeter! Yüreğimiz yeter. İmdi azgınlaşan düşmanın, zalimleşen ihanetin nefesini kesme vaktidir. İmdi şehadet şerbeti içmenin, aslanlar gibi kükremenin, destanlar yazmanın vaktidir. İmdi milletimizin ikbali için, mazlumların kurtuluşu için devlet olma vaktidir. Benimle birlikte devlet olmaya var mısınız?" sözleri yer aldı.

2. FRAGMAN İÇİN TIKLAYIN

NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman’ın ne başrol oyuncusu Burak Özçivit ne de yapımcısı Mehmet Bozdağ, tarih için bilgi vermedi ancak tarihi dizinin Sen Anlat Karadeniz’in finali ardından ekran macerasına başlaması bekleniyor. Bu durumda Kuruluş Osman 1. Bölümünün 20 Kasım Çarşamba günü öngörülüyor.

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