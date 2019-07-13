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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.07.2019 - 18:30, Son Güncelleme:

Kurtlar Vadisi Vatan filminin oyuncuları kimler?

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Kurtlar Vadisi Vatan filminin oyuncuları kimler?

Uzun yıllar televizyon dizisi olarak ekranlara gelen ve daha önce 4 ayrı sinema filmi çekilen Kurtlar Vadisi'nin son filmi 'Kurtlar Vadisi Vatan'ın oyuncu kadrosu ve genel konusu merak konusu oldu. Kurtlar Vadisi Vatan, sinemaların ardından televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Peki, Kurtlar Vadisi Vatan filminin oyuncuları kimler?

Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Dat köyünde çekimleri yapılan Kurtlar Vadisi Vatan'ın oyuncu kadrosunda pek çok önemli isim yer alıyor. İşte, Kurtlar Vadisi Vatan filminin oyuncu kadrosu ve konusu...

Başrollerini Necati Şaşmaz, Sinem Uslu, Nezih Işıtan, Cahit Kayaoğlu ve Erhan Ufak paylaştığı Kurtlar Vadisi Vatan filminde, Ertuğrul Şakar ve Yücel Erten gibi isimler de yer alıyor.

Görüntü yönetmenliğini Selahattin Sancaklı'nın üstlendiği filmin senaryo ekibinde ayrıca Alper Erze, Cahit Kayaoğlu ve Murat Koca bulunuyor. Müziklerinde ise Gökhan Kırdar imzası var.

KURTLAR VADİSİ VATAN'IN KONUSU

Kurtlar Vadisi Vatan'ın konusu ise şöyle: 15 Temmuz 2016… Türk Milletinin vatan sevgisiyle destan yazdığı o meşum gece... O gece… Darbeci hainlerin zaferini bekleyen düşman, Türkün toprağını işgal etmek için pusuya yatmıştı. Ele geçirilen Türkiye haritasında askeri birlikler ve özel harekât merkezleri gibi stratejik önemi olan onlarca hedefin yanı sıra sınırdaki bir nokta da işaretlenmiştir: Yalavuz… Asırlardır Türkün toprağını işgal etmek için fırsat bekleyen düşman, koca bir orduyla sınırımıza dayanmış, darbeden gelecek haberi beklemektedirler. Polat Alemdar ve ekibi, Türk Milleti ile birlikte içerdeki ve dışardaki düşmanlara karşı zorlu bir mücadele verecektir.

 

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