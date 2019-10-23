Kurşun’un Rıfat Ayaz’ı Bora Akkaş kimdir?
Genç oyuncu Bora Akkaş, yepyeni bir diziyle ekranlara dönüyor. Geniş Aile dizisindeki Zekai karakteriyle tanınan Bora Akkaş, Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu'nun başrolünde yer aldığı Kurşun dizisinde Rıfat Ayaz karakterine hayat verecek. Peki, Kurşun’un Rıfat Ayaz’ı Bora Akkaş kimdir?
Reklam, dizi-film oyuncusu Bora Akkaş, 12 Ekim 1990 tarihinde dünyaya geldi. Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü ve İstanbul Şehir Tiyatrolarında eğitim gördü. 2013 yılında Kemal Hamamcıoğlu’nun yazdığı, Süpervizörlüğünü Rıza Kocaoğlu’nun yaptığı Craft Tiyatro’da Çağ Çalışkur yönetmenliğinde Gonca Vuslateri ile birlikte “Kabin” adlı tiyatro oyununu sergiledi. Kanal D ve Star TV kanallarında yayınlanan komedi türündeki Geniş Aile dizisinde Zekai Kirişçi karakterini canlandırdı ve bu karakterle ismini geniş bir kitleye duyurdu. Ardından Annem Uyurken, Her Şey Yolunda Merkez, Bebek İşi ve Yüksek Giriş adlı dizilerde oynadı. 2017 yılında Yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat'ın yaptığı “Ay Lav Yu Tuu” filminde Fırat karakterini canlandırdı. 2017 yılında senaryosunu Savaş Korkmaz’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Kudret Sabancı’nın yaptığı Hürkuş: Göklerdeki Kahraman adlı filmde rol alm
19 Ağustos 2017 tarihinde meslektaşı Seda Türkmen ile nikah masasına oturdu, çift 2019 yılında anlaşmalı olarak boşandı.
RIFAT KARAKTERİ
İstanbul’un eski cellatlarından Bünyamin’in oğlu olan Rıfat, babası tarafından sevilmek istenen ancak hiç bir şekilde takdir göremeyen bir çocuk olarak büyümüştür. Orhan ile birlikte büyüyen Rıfat, bu konuda şanssız kalmıştır. Orhan ile yarışan ancak başarı elde edemeyen Rıfat, babasının takdirini bu yüzden kazanamadığını düşünmektedir.
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