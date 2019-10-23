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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.10.2019 - 17:27, Son Güncelleme:

Kurşun’un Rıfat Ayaz’ı Bora Akkaş kimdir?

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Kurşun’un Rıfat Ayaz’ı Bora Akkaş kimdir?

Genç oyuncu Bora Akkaş, yepyeni bir diziyle ekranlara dönüyor. Geniş Aile dizisindeki Zekai karakteriyle tanınan Bora Akkaş, Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu'nun başrolünde yer aldığı Kurşun dizisinde Rıfat Ayaz karakterine hayat verecek. Peki, Kurşun’un Rıfat Ayaz’ı Bora Akkaş kimdir?

Reklam, dizi-film oyuncusu Bora Akkaş, 12 Ekim 1990 tarihinde dünyaya geldi. Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü ve İstanbul Şehir Tiyatrolarında eğitim gördü. 2013 yılında Kemal Hamamcıoğlu’nun yazdığı, Süpervizörlüğünü Rıza Kocaoğlu’nun yaptığı Craft Tiyatro’da Çağ Çalışkur yönetmenliğinde Gonca Vuslateri ile birlikte “Kabin” adlı tiyatro oyununu sergiledi. Kanal D ve Star TV kanallarında yayınlanan komedi türündeki Geniş Aile dizisinde Zekai Kirişçi karakterini canlandırdı ve bu karakterle ismini geniş bir kitleye duyurdu. Ardından Annem Uyurken, Her Şey Yolunda Merkez, Bebek İşi ve Yüksek Giriş adlı dizilerde oynadı. 2017 yılında Yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat'ın yaptığı “Ay Lav Yu Tuu” filminde Fırat karakterini canlandırdı. 2017 yılında senaryosunu Savaş Korkmaz’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Kudret Sabancı’nın yaptığı Hürkuş: Göklerdeki Kahraman adlı filmde rol alm

19 Ağustos 2017 tarihinde meslektaşı Seda Türkmen ile nikah masasına oturdu, çift 2019 yılında anlaşmalı olarak boşandı. 

RIFAT KARAKTERİ

İstanbul’un eski cellatlarından Bünyamin’in oğlu olan Rıfat, babası tarafından sevilmek istenen ancak hiç bir şekilde takdir göremeyen bir çocuk olarak büyümüştür. Orhan ile birlikte büyüyen Rıfat, bu konuda şanssız kalmıştır. Orhan ile yarışan ancak başarı elde edemeyen Rıfat, babasının takdirini bu yüzden kazanamadığını düşünmektedir.

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