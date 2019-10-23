Kurşun'un ilk bölümünün ardından 2. bölüm fragmanı yayınlandı
FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Kurşun, ilk bölümü ile çarşamba akşamı izleyici karşısına çıktı. Kurşun'un ekranlara gelen birinci bölümü sonrası, haftaya yayınlanacak olan 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Kurşun dizisini izleyenler, 2. bölümde neler olacağını şimdiden merak etmeye başladı. İşte, Kurşun'un 2. bölüm fragmanı...
Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu'nun başrollerini paylaştığı Kurşun, 23 Ekim Perşembe akşamı izleyenlere merhaba dedi. Kurşun'un ilk bölümünde izleyenler heyecanlı anlar yaşadı. Yeni bölüm sonrası dizinin 2. bölüm fragmanı ekranlara geldi. Peki, Kurşun'un yeni bölümünde neler olacak? İşte, dizinin yeni bölüm fragmanı...
1. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hayatı boyunda adalete inanmış ve adaletin peşinden gitmiş olan Cumhuriyet Savcısı Orhan Atmaca, büyük bir davanın peşinden gitmeye karar verir. Mebus oğlunu, cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldırır. Fakat bu dava, daha önce baktığı davalara pek benzemez. Bu davanın başlangıcında araştırmacı gazeteci Leyla Devrim ile yolları kesişir. Savcı Orhan Atmaca gibi o da bu cinayetin arkasından gerçekleri ortaya çıkarmak için çalışmaktadır. Aynı olay, iki karakteri yan yana getirir. Savcı Orhan Atmaca’nın davadan çekilmesini isteyen karanlık dünyanın insanları, onu mahkemeden vazgeçirmek için ellerinden geleni ardına koymamaya kararlıdırlar. Fakat Orhan Atmaca, ne olursa olsun, adaletin yerini bulması, suçlunun hak ettiği cezayı çekmesi için direnecektir.
Leyla Devrim ise, kimsenin görmediğini, kimsenin sormaya cesaret edemediği soruları sorarak, Orhan Atmaca ile aynı yoldan yürümeye kararlıdır. İşin arkasındaki karanlık dünya Orhan Atmaca’yı sevdikleriyle, hayatıyla tehdit ederken Orhan Atmaca’nın önünde iki seçenek vardır. Sonuna kadar adaletin peşinden gitmek ya da diğer herkes gibi saklanmak ve davadan kaçmak. Bu keskin viraj, Orhan Atmaca’nın, Leyla Devrim’in ve etrafındaki tüm insanların hayatlarını geri dönülmez biçimde değiştirecektir.
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