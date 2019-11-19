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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.11.2019 - 22:57, Son Güncelleme:

Kurşun'un 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler yaşanacak?

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Kurşun'un 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler yaşanacak?

Yayın hayatına geçtiğimiz haftalarda başlayan Kurşun dizisi, çarşamba akşamı 5. bölümü ile ekranlara gelecek. Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu'nun başrollerini paylaştığı Kurşun'un bu hafta yayınlanacak olan bölüm fragmanına Leyla, Orhan Atmaca ile ilgili büyük bir haberi manşetlere taşıması damga vurdu. Peki, Kurşun'un yeni bölümünde başka neler yaşanacak? İşte, Kurşun'un 5.bölüm fragmanı.

FOX ekranlarında yayınlanan ve İstanbul’un 1970’li yıllarına ışık tutan Kurşun, 20 Kasım Çarşamba akşamı yeni bölümü ile yayınlanacak. Kurşun'un yeni bölümüne dair ipuçlarını verdiği fragmanına merak uyandıran sahneler yansıdı. İşte, Kurşun'un yeni bölüm fragmanı ve 5. bölüm kısa özeti.

KURŞUN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kurşun dizisinin 5. bölümünde şunlar yaşanacak;

Orhan Atmaca, düşmanı Nuri Kargı'nın bir ailesi, bir kızı olduğunu öğrendi. Artık Nuri Kargı'nın da bir zaafı olduğunu biliyor. Ancak Orhan Atmaca, atak yapamadan Nuri Kargı ve Kerim Paşa, ikinci Hasan'ın cinayetini Orhan Atmaca'nın üstüne atmaya çalışacaklar. Orhan Atmaca, bu kaosun içinde kaçak durumuna düşecek ve kendini temize çıkarmaya çalışacak. Bu tehlikeli süreçte Leyla ve Orhan birbirlerine tutunmaktan başka çareleri yoktur.

Leyla, Orhan Atmaca ile ilgili büyük bir haberi manşetlere taşıyarak bütün dikkatleri üzerine çekecek. Leyla, Orhan'ın bu kaos içinde yanlış kararlar vermesini engellemek için, gerekirse babasıyla bile işbirliği yapmaya razı olacak.

Gülce ise, aşık olduğu adam için karanlık sulara girmekten çekinmeyecek. Fakat Gülce'nin tehlikeli sularda yüzmesi onu bir seçim yapmak zorunda bırakacak.

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