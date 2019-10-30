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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
30.10.2019 - 23:29, Son Güncelleme:

Kurşun'un 2. bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte son bölümün özeti

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Kurşun'un 2. bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte son bölümün özeti

FOX ekranlarında yayın hayatına geçtiğimiz hafta başlayan Kurşun, bu hafta 2. bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Kurşun'un bu haftaki bölümünde yaşanan heyecanlı anların ardından, haftaya yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Peki, Kurşun'un yeni bölümünde neler olacak? İşte, dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç ve Sarp Akkaya gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığu Kurşun, 30 Ekim Çarşamba akşamı ekranlara geldi. Son bölümün ardından, "Kurşun'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte, Kurşun'un yeni bölüm fragmanı ve kısa özeti.

 

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Peşinde olduğu davanın yolunda kardeşi Zeynep’i kaybeden Orhan, bu işin arkasında olanları ortaya çıkarmaya kararlıdır. Orhan bu büyük acıyı yaşarken, kendini de suçlamaktadır. Sevdiklerini koruyamamak ona girdiği çıkmazı sorgulatır. Leyla, Zeynep’in ölüm emrine tanık olmuştur. Ancak İstanbul’un boğasının bu olayın arkasındaki isim olduğunu Orhan’a söyleyemez. Orhan Atmaca’nın davaya devam ettiğini bilen Nuri Kargı, nam-ı diğer İstanbul’un boğası, Orhan’ı durdurmak için elinden geleni yapacaktır. Davayla ilgili sürpriz bir gelişme yaşanır. Maktul Filiz Ertan’ın arkadaşı Gülce, olaya tanık olduğunu ve konuşmak istediğini söyler. Orhan, Gülce’yi koruma altına alır. Elindeki tek tanık Gülce’dir ve bu tanık davanın seyrini değiştirecektir. Ancak Leyla da Orhan’dan haberiz eş zamanlı olarak Gülce’yi aramaktadır. Gözü karalığı ile davanın peşini bırakmayan Leyla, babasının yeni bir eşi olduğunu öğrenir.

Aydın, hayatında yaşadığı en büyük sevgiyi, aşkı, hayaller kurduğu kadını Zeynep’i kaybetmiştir. Zeynep’i koruyamamanın verdiği vicdan azabı ve içindeki büyük acı ile intikam peşine düşer. Bünyamin ustadan ve Orhan’dan gizli yaptığı planı başına dert açacaktır.

Orhan, Gülce’yi dava için saklamaya devam ederken Gülce, mahkemeye çıkmasını istemeyenler tarafından kaçırılır. Orhan’ın elindeki bu tek tanığı onların elinden alması gerekmektedir. Gülce’yi kurtarmak için bir planı vardır.

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