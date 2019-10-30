Kurşun'un 2. bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte son bölümün özeti
FOX ekranlarında yayın hayatına geçtiğimiz hafta başlayan Kurşun, bu hafta 2. bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Kurşun'un bu haftaki bölümünde yaşanan heyecanlı anların ardından, haftaya yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Peki, Kurşun'un yeni bölümünde neler olacak? İşte, dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.
Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç ve Sarp Akkaya gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığu Kurşun, 30 Ekim Çarşamba akşamı ekranlara geldi. Son bölümün ardından, "Kurşun'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte, Kurşun'un yeni bölüm fragmanı ve kısa özeti.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Peşinde olduğu davanın yolunda kardeşi Zeynep’i kaybeden Orhan, bu işin arkasında olanları ortaya çıkarmaya kararlıdır. Orhan bu büyük acıyı yaşarken, kendini de suçlamaktadır. Sevdiklerini koruyamamak ona girdiği çıkmazı sorgulatır. Leyla, Zeynep’in ölüm emrine tanık olmuştur. Ancak İstanbul’un boğasının bu olayın arkasındaki isim olduğunu Orhan’a söyleyemez. Orhan Atmaca’nın davaya devam ettiğini bilen Nuri Kargı, nam-ı diğer İstanbul’un boğası, Orhan’ı durdurmak için elinden geleni yapacaktır. Davayla ilgili sürpriz bir gelişme yaşanır. Maktul Filiz Ertan’ın arkadaşı Gülce, olaya tanık olduğunu ve konuşmak istediğini söyler. Orhan, Gülce’yi koruma altına alır. Elindeki tek tanık Gülce’dir ve bu tanık davanın seyrini değiştirecektir. Ancak Leyla da Orhan’dan haberiz eş zamanlı olarak Gülce’yi aramaktadır. Gözü karalığı ile davanın peşini bırakmayan Leyla, babasının yeni bir eşi olduğunu öğrenir.
Aydın, hayatında yaşadığı en büyük sevgiyi, aşkı, hayaller kurduğu kadını Zeynep’i kaybetmiştir. Zeynep’i koruyamamanın verdiği vicdan azabı ve içindeki büyük acı ile intikam peşine düşer. Bünyamin ustadan ve Orhan’dan gizli yaptığı planı başına dert açacaktır.
Orhan, Gülce’yi dava için saklamaya devam ederken Gülce, mahkemeye çıkmasını istemeyenler tarafından kaçırılır. Orhan’ın elindeki bu tek tanığı onların elinden alması gerekmektedir. Gülce’yi kurtarmak için bir planı vardır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle