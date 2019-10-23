Kurşun dizisinin Nuri Kargı'sı Kürşat Alnıaçık kimdir?
Rol aldığı dizi ve filmlerdeki canlandırdığı karakterlerle adından söz ettiren Kürşat Alnıaçık, şimdilerde 'Kurşun' adlı dizide 'Nuri Kargı' karakterine hayat veriyor. Peki, Kurşun dizisinin Nuri Kargı'sı Kürşat Alnıaçık kimdir?
'Süper Baba', 'Berivan', 'Deli Yürek' ve 'Medcezir' gibi dizilerde rol alan Kürşat Alnıaçık şimdilerde Kurşun dizisinde tüm yer altının babası Nuri olarak izleyiciyle buluşuyor. İşte, Kürşat Alnıaçık hakkında merak eidlen tüm ayrıntılar...
1962 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Kürşat Alnıaçık, duayen Tiyatrocu Prof. Dr. Raik Alnıaçık'ın oğludur.
1981 yılında İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. 1985 yılında mezun oldu ve İngiliz hükümetinin vermiş olduğu bir bursla İngiltere'ye gitti. Bu arada, 1983–1984 senesinde Geyvan McMillen'la tanıştı. Ondan modern dans eğitimi almaya başladı. Bu eğitim bir yıl kadar sürdü. İngiltere'ye gittiği zaman da onun tavsiyesi üzerine London Content Dance School'da devam etti.
İngiltere'de kaldığı bir yıl süresince tiyatro bursunun yanı sıra dans eğitimini de bu şekilde sürdürdü. 1986–1987 döneminde Türkiye'ye döndü ve Bursa Devlet Tiyatrosu'nda stajyer olarak göreve başladı. O günden beridir modern dansı bir hobi olarak, tiyatronun yanında yürütmektedir. Dokuz yıl boyunca bir eğitim kurumunda lise müzikal kulübüne modern dans eğitmenliği yaptı.
Ayrıca Türkiye'ye döndüğü yıldan itibaren tiyatro aktörlüğünün yanı sıra birçok sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. 2008/2009 sezonunda Kent Oyuncuları'na misafir oyuncu olarak katılmıştır. "Bakır" karakteriyle Sakarya Fırat'da oynadı.
ROL ALDIĞI DİZİLER
Kurşun / 2019
Nöbet / 2019
İsimsizler / 2017
Diriliş: Ertuğrul / 2016
Kara Sevda / 2015
Medcezir / 2014-2015
Kayıp / 2013
Sakarya Fırat / 2009
Kuzey Rüzgarı / 2007-08
Azap Yolu / 2006
Adak / 2006
İki Aile / 2006
Aynalar / 2005
Berivan / 2002
Deli Yürek / 1998-2002
Sıcak Saatler / 1998
Kaldırım Çiçeği / 1996
Sahte Dünyalar / 1995
Süper Baba / 1993
Yıldızlar Gece Büyür / 1991
Sessiz Fırtına / 1989
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