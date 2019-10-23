Kurşun dizisinin Leyla Devrim'i Burçin Terzioğlu kimdir?
Rol aldığı dizi ve filmlerdeki rollerle adından söz ettiren Burçin Terzioğlu, şimdilerde 'Kurşun' adlı dizide 'Leyla Devrim' karakterine hayat veriyor. Peki, Kurşun dizisinin Leyla Devrim'i Burçin Terzioğlu kimdir?
'Mahallenin Muhtarları', 'Merhamet' ve 'Ezel' dizilerinde rol alan Burçin Terzioğlu, şimdilerde yer aldığı yeni dizi projesinde 1970'li yıllarda İstanbul'da görev yapan bir gazeteci karakterine hayat verecek. İşte, Burçin Terzioğlu hakkında merak edilen tüm detaylar...
İstanbul’da dünyaya gelen Burçin Terzioğlu, oyunculuk kariyerine çocukluk yıllarında yer aldığı sinema filmleriyle başlamıştır. Mahallenin Muhtarları dizisinde hayat verdiği “Simge” karakteriyle ilk defa TV izleyicisinin karşına çıkan Terzioğlu, ardından sırasıyla “Kınalı Kar”, “Kadın İsterse”, “Fırtına”, Ey Aşk Nerdesin”, “Ezel”, “Merhamet” dizilerinde oynamıştır.
Ayşegül karakteriyle rol aldığı “Poyraz Karayel” dizisinde 3 sezon boyunca başta Altın Kelebek ve Magazin Gazetecileri Derneği olmak üzere birçok üniversite tarafından En İyi Kadın Oyuncu ödüllerine layık bulunmuştur.
Son olarak Türkiye’nin ilk Netflix dizisi “Hakan:Muhafız”’da “Rüya” karakterini canlandıran Burçin Terzioğlu, Kasım ayında vizyona girecek olan “Güzelliğin Portresi” isimli gerilim türündeki sinema filminde “Nisan” karakteriyle başrolde yer almıştır.
ROL ALDIĞI DİZİLER
Kurşun / Leyla / 2019
Hakan: Muhafız / Rüya / 2018-2019
Poyraz Karayel /Ayşegül / 2014 -2017
Merhamet / Deniz / 2013
Ezel / Azad / 2009-2010
Ey Aşk Nerdesin / Zeliş / 2009
Fırtına / Zeynep / 2006
Kadın İsterse / Demet / 2004
Kınalı Kar / Pınar / 2002
Mahallenin Muhtarları / Simge / 1992 – 2002
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