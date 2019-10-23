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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.10.2019 - 16:38, Son Güncelleme:

Kurşun dizisinin Leyla Devrim'i Burçin Terzioğlu kimdir?

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Kurşun dizisinin Leyla Devrim'i Burçin Terzioğlu kimdir?

Rol aldığı dizi ve filmlerdeki rollerle adından söz ettiren Burçin Terzioğlu, şimdilerde 'Kurşun' adlı dizide 'Leyla Devrim' karakterine hayat veriyor. Peki, Kurşun dizisinin Leyla Devrim'i Burçin Terzioğlu kimdir?

'Mahallenin Muhtarları', 'Merhamet' ve 'Ezel' dizilerinde rol alan Burçin Terzioğlu, şimdilerde yer aldığı yeni dizi projesinde 1970'li yıllarda İstanbul'da görev yapan bir gazeteci karakterine hayat verecek. İşte, Burçin Terzioğlu hakkında merak edilen tüm detaylar...

İstanbul’da dünyaya gelen Burçin Terzioğlu, oyunculuk kariyerine çocukluk yıllarında yer aldığı sinema filmleriyle başlamıştır. Mahallenin Muhtarları dizisinde hayat verdiği “Simge” karakteriyle ilk defa TV izleyicisinin karşına çıkan Terzioğlu, ardından sırasıyla “Kınalı Kar”, “Kadın İsterse”, “Fırtına”, Ey Aşk Nerdesin”, “Ezel”, “Merhamet” dizilerinde oynamıştır.

Ayşegül karakteriyle rol aldığı “Poyraz Karayel” dizisinde 3 sezon boyunca başta Altın Kelebek ve Magazin Gazetecileri Derneği olmak üzere birçok üniversite tarafından En İyi Kadın Oyuncu ödüllerine layık bulunmuştur.

Son olarak Türkiye’nin ilk Netflix dizisi “Hakan:Muhafız”’da “Rüya” karakterini canlandıran Burçin Terzioğlu, Kasım ayında vizyona girecek olan “Güzelliğin Portresi” isimli gerilim türündeki sinema filminde “Nisan” karakteriyle başrolde yer almıştır.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Kurşun / Leyla / 2019
Hakan: Muhafız / Rüya / 2018-2019
Poyraz Karayel /Ayşegül / 2014 -2017
Merhamet / Deniz / 2013
Ezel / Azad / 2009-2010
Ey Aşk Nerdesin / Zeliş / 2009
Fırtına / Zeynep / 2006
Kadın İsterse / Demet / 2004
Kınalı Kar / Pınar / 2002
Mahallenin Muhtarları / Simge / 1992 – 2002

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