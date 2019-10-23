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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.10.2019 - 16:48, Son Güncelleme:

Kurşun dizisinin Gülce Akar'ı Berrak Tüzünataç kimdir?

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Kurşun dizisinin Gülce Akar'ı Berrak Tüzünataç kimdir?

Rol aldığı dizi ve filmlerdeki rollerle adından söz ettiren Berrak Tüzünataç, şimdilerde 'Kurşun' adlı dizide 'Gülce Akar' karakterine hayat veriyor. Peki, Kurşun dizisinin Gülce Akar'ı Berrak Tüzünataç kimdir?

'Muhteşem Yüzyıl', 'Bu Kalp Seni Unutur mu?' ve 'Elveda Rumeli' dizilerinde rol alan Berrak Tüzünataç, şimdilerde Kurşun dizisinde pavyon şarkıcısı Gülce olarak izleyiciyle buluşuyor. İşte, Berrak Tüzünataç hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...

1984 yılında Yalova'da doğan Berrak Tüzünataç, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde eğitimine devam etti. 2005 yılında “Organize İşler” sinema filmi ile profesyonel oyunculuk kariyerine başladı. 2010 yılında ise Prag Film Okulu’nda oyunculuk ve yönetmenlik üzerine eğitim aldı. Pek çok sinema filmi ve dizide rol aldı ve bu rolleriyle önemli ödüller aldı.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Kurşun / 2019
DİP / 2018
Fİ / 2017
Filinta / 2015
Muhteşem Yüzyıl / 2013-14
Son / 2012
Ezel / 2011
Bu Kalp Seni Unutur mu? / 2009
Elveda Rumeli / 2007-08
Affedilmeyen / 2007
Ödünç Hayat / 2005

ROL ALDIĞI FİLMLER

Biz Böyleyiz / 2020
Tschiller: Off Duty / 2016
Black Horses Memories / 2015
Çanakkale Yolun Sonu / 2013
Bir Avuç Deniz / 2010
Kıskanmak / 2009
Ejder Kapanı / 2009
Organize İşler / 2005
Beyzanın Kadınları / 2005

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