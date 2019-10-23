Kurşun dizisinin Gülce Akar'ı Berrak Tüzünataç kimdir?
Rol aldığı dizi ve filmlerdeki rollerle adından söz ettiren Berrak Tüzünataç, şimdilerde 'Kurşun' adlı dizide 'Gülce Akar' karakterine hayat veriyor. Peki, Kurşun dizisinin Gülce Akar'ı Berrak Tüzünataç kimdir?
'Muhteşem Yüzyıl', 'Bu Kalp Seni Unutur mu?' ve 'Elveda Rumeli' dizilerinde rol alan Berrak Tüzünataç, şimdilerde Kurşun dizisinde pavyon şarkıcısı Gülce olarak izleyiciyle buluşuyor. İşte, Berrak Tüzünataç hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...
1984 yılında Yalova'da doğan Berrak Tüzünataç, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde eğitimine devam etti. 2005 yılında “Organize İşler” sinema filmi ile profesyonel oyunculuk kariyerine başladı. 2010 yılında ise Prag Film Okulu’nda oyunculuk ve yönetmenlik üzerine eğitim aldı. Pek çok sinema filmi ve dizide rol aldı ve bu rolleriyle önemli ödüller aldı.
ROL ALDIĞI DİZİLER
Kurşun / 2019
DİP / 2018
Fİ / 2017
Filinta / 2015
Muhteşem Yüzyıl / 2013-14
Son / 2012
Ezel / 2011
Bu Kalp Seni Unutur mu? / 2009
Elveda Rumeli / 2007-08
Affedilmeyen / 2007
Ödünç Hayat / 2005
ROL ALDIĞI FİLMLER
Biz Böyleyiz / 2020
Tschiller: Off Duty / 2016
Black Horses Memories / 2015
Çanakkale Yolun Sonu / 2013
Bir Avuç Deniz / 2010
Kıskanmak / 2009
Ejder Kapanı / 2009
Organize İşler / 2005
Beyzanın Kadınları / 2005
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