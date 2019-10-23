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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.10.2019 - 17:11, Son Güncelleme:

Kurşun dizisinin Bünyamin Ayaz'ı Engin Şenkan kimdir?

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Kurşun dizisinin Bünyamin Ayaz'ı Engin Şenkan kimdir?

Yılların usta oyuncusu Engin Şenkan, şimdilerde yayın hayatına yeni başlayan 'Kurşun' adlı dizide 'Bünyamin Ayaz' karakterine hayat verecek. Ankara Cebeci Devlet Konservatuarı'ndan mezun olan usta oyuncu, kariyeri boyunca pek çok yapımda rol aldı. İşte, Kurşun dizisinin Bünyamin Ayaz'ı Engin Şenkan hakkında tüm merak edilenler...

'Bizimkiler' dizisinde geniş kitleler tarafından tanınan Engin Şenkan, son yıllarda çok sayıda dizide rol aldı. Usta oyuncu şimdilerde ise Kurşun dizisinde kabadayı Bünyamin olarak ekran önüne çıkacak. İşte, Engin Şenkan'ın biyografisi...

Ankara Cebeci Devlet Konservatuarı'ndan 1970 yılında mezun oldu. 1967-1979 Ankara Devlet Tiyatrosu, 1980 – 1995 arası İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncusu olarak görev almıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Kurşun - (2019-)
Muhte?em İkili (2018) Feridun
Emanet (2014)
Kurt Seyit ve Şura (2014)
Dila Hanım (2012)
Firar (2011)
Herşeye Rağmen (dizi) (2011) (Hakim Mümtaz Açıkalın)
Gönül Ferman Dinlemiyor (2010)
Nefes (2009)
Baba Ocağı (2008)(Halil Efe)
Hatırla Sevgili (2007) - Rıza Ünsal
Hatırla Sevgili (2006) - Rıza Ünsal
Azap Yolu (2006)
Misi (2005)
Büyük Umutlar (2004)
Serseri (2003)
Kumsaldaki İzler (2002)
Koltuk Sevdası (2001)
Kınalı Kar (2002) - Halil Beyoğlu
Koltuk Sevdası (2001)
Bizim Çocuklar (2000)
Ah Bir Zengin Olsam (1999)
Eltiler (1997)
Yazlıkçılar (1993) - Küt Nuri
Bizimkiler (1989) - Şevket
Yalnızlar (1984)

ROL ALDIĞI BAZI OYUNLAR

İvan İvanoviç Var mıydı, Yok muydu? : Nâzım Hikmet - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2001
Tanrı : Woody Allen - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994
Fırtına : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991
Budala : Fyodor Dostoyevski\Simon Gray - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990
Üç Kuruşluk Opera : Bertolt Brecht - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988
Damdaki Kemancı : Joseph Stein - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988
İnsan Maiere : Franz Xaver Roetz - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987
Söz Veriyorum : Aleksei Arbuzov - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986
İlk Yıllar "Roksolan" : Orhan Asena - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1985
Düşüş (oyun) : Nahid Sırrı Örik\Kemal Bekir - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984
Mkado'nun Çöpleri : Melih Cevdet Anday - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1983
Truva Savaşı Olmayacak : Jean Giraudoux - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980
Akümülatörlü Radyo : Tarık Buğra - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980
Ayyar Hamza : Ali Bey - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1978
Söz Veriyorum : Aleksei Arbuzov - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1978
Yelpaze (oyun) : Oscar Wildel - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1977
İzin Günü : Otto Fischer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1977
Fazilet Eczanesi : Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976
Koç Yiğit Köroğlu : Ahmet Kutsi Tecer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976
Pas Pas : İon Baişeu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975
Parkda Bir Sonbahar Günü : Recep Bilginer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975
Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı : Siegfried Lenz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1974
Nalınlar : Necati Cumalıl - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973
Bu Hesapta Yoktu : Nikolay Ostrovskiyl - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973
Akın (oyun) : Faruk Nafiz Çamlıbel - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973
Katip Çıkmazı : Dinçer Sümer - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1971
Kaşıkçılar : Müsahipzade Celal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1970
Haydutlar : Friedrich Schiller - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1970
Ali Baba ve Kırk Haramiler : Vadeha Atiyeh - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1970
Midasın Altınları : Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1969
Amedee Yahut Nasıl Kurtulmalı : Eugène Ionesco - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1967

 

 

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