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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.10.2019 - 16:57, Son Güncelleme:

Kurşun dizisinin Aydın Kara'sı Sarp Akkaya kimdir?

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Kurşun dizisinin Aydın Kara'sı Sarp Akkaya kimdir?

Rol aldığı dizi ve filmlerdeki rollerle adından söz ettiren Sarp Akkaya, şimdilerde 'Kurşun' adlı dizide 'Aydın Kara' karakterine hayat veriyor. Peki, Kurşun dizisinin Aydın Kara'sı Sarp Akkaya kimdir?

'Suskunlar','Ezel' ve 'Muhteşem Yüzyıl' dizilerinde rol alan Sarp Akkaya, şimdilerde Kurşun dizisinde yer altı dünyasından 'Aydın Kara' olarak izleyiciyle buluşuyor. İşte, Sarp Akkaya hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...

13 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Sarp Akkaya, ilk kez “Bizim Aile” dizisiyle oyunculuk hayatına başladı. 2001 yılında M.S.Ü. Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olup Stüdyo Drama Tiyatro Topluluğu’nun “Kaos” ve “Sonra” ardından Alchera Tiyatro Topluluğu’nun “6.Gün” ve “Devenin Hörgücü Yamuk Olur” isimli tiyatro oyunlarında oynadı.

Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide canlandırdığı "Servet" karakteriyle tanındı, ondan sonra Ezel adlı dizide canlandırdığı "Tevfik" karakteri ile büyük çıkış yakaladı. Suskunlar adlı dizide Murat Yıldırım ile başrolleri paylaşmış ve bu dizide "Bilal Tutkun" karakterini canlandırmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde ise "Atmaca" karakterini hayat vermiştir. Sarp Akkaya oyuncu ünlü oyuncu Esra Akkaya'nın kardeşidir. Ayrıca ikizi olan Kaya Akkaya da kendisi gibi oyuncudur. 2010 yılında kardeşleriyle beraber AKKAdemi Tiyatro'yu kurmuştur. 2017 yılında Paramparça dizisinin kadrosuna dahil olan Sarp Akkaya bu dizide "Damir" karakterini canlandırmıştır.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Kurşun / 2019
Söz / 2018
Paramparça / 2016
Evli ve Öfkeli / 2015
Racon / 2015
Muhteşem Yüzyıl / 2013
Suskunlar / 2012
Mavi Kelebekler / 2011
Ezel / 2009-10

ROL ALDIĞI FİLMLER

Kaybedenler Kulübü Yolda / 2017
Kötü Çocuk / 2017
Eksik / 2015
El Yazısı / 2012
Labirent / 2011

 

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