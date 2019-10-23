Kurşun dizisinin Aydın Kara'sı Sarp Akkaya kimdir?
Rol aldığı dizi ve filmlerdeki rollerle adından söz ettiren Sarp Akkaya, şimdilerde 'Kurşun' adlı dizide 'Aydın Kara' karakterine hayat veriyor. Peki, Kurşun dizisinin Aydın Kara'sı Sarp Akkaya kimdir?
'Suskunlar','Ezel' ve 'Muhteşem Yüzyıl' dizilerinde rol alan Sarp Akkaya, şimdilerde Kurşun dizisinde yer altı dünyasından 'Aydın Kara' olarak izleyiciyle buluşuyor. İşte, Sarp Akkaya hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...
13 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Sarp Akkaya, ilk kez “Bizim Aile” dizisiyle oyunculuk hayatına başladı. 2001 yılında M.S.Ü. Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olup Stüdyo Drama Tiyatro Topluluğu’nun “Kaos” ve “Sonra” ardından Alchera Tiyatro Topluluğu’nun “6.Gün” ve “Devenin Hörgücü Yamuk Olur” isimli tiyatro oyunlarında oynadı.
Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide canlandırdığı "Servet" karakteriyle tanındı, ondan sonra Ezel adlı dizide canlandırdığı "Tevfik" karakteri ile büyük çıkış yakaladı. Suskunlar adlı dizide Murat Yıldırım ile başrolleri paylaşmış ve bu dizide "Bilal Tutkun" karakterini canlandırmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde ise "Atmaca" karakterini hayat vermiştir. Sarp Akkaya oyuncu ünlü oyuncu Esra Akkaya'nın kardeşidir. Ayrıca ikizi olan Kaya Akkaya da kendisi gibi oyuncudur. 2010 yılında kardeşleriyle beraber AKKAdemi Tiyatro'yu kurmuştur. 2017 yılında Paramparça dizisinin kadrosuna dahil olan Sarp Akkaya bu dizide "Damir" karakterini canlandırmıştır.
ROL ALDIĞI DİZİLER
Kurşun / 2019
Söz / 2018
Paramparça / 2016
Evli ve Öfkeli / 2015
Racon / 2015
Muhteşem Yüzyıl / 2013
Suskunlar / 2012
Mavi Kelebekler / 2011
Ezel / 2009-10
ROL ALDIĞI FİLMLER
Kaybedenler Kulübü Yolda / 2017
Kötü Çocuk / 2017
Eksik / 2015
El Yazısı / 2012
Labirent / 2011
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