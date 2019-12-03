Kurşun dizisinin finalinde ne oldu? Kurşun neden bitti?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriKurşun dizisinin finalinde ne oldu? Kurşun neden bitti?
GeriTelevizyon Kurşun dizisinin finalinde ne oldu? Kurşun neden bitti?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
03.12.2019 - 19:36, Son Güncelleme:

Kurşun dizisinin finalinde ne oldu? Kurşun neden bitti?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kurşun dizisinin finalinde ne oldu? Kurşun neden bitti?

Yayın hayatına yeni başlayan Kurşun dizisi çarşamba akşamı final yaparak sevenlerine veda etti. Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu'nun başrollerini paylaştığı dizinin son bölümü izleyenler tarafından merak konusu oldu. Toplam 7 bölüm ekran macerasını sürdüren dizinin neden bittiği araştırılan diğer konulardan oldu. Peki, Kurşun dizisinin finalinde ne oldu? Kurşun neden bitti? İşte, detaylar.

1970’li yıllarında adalet arayan bir savcının ve kalemine güvenen genç bir gazetecinin mücadelesinin ele alındığı Kurşun, 4 Aralık Çarşamba akşamı son kez ekranlara geldi. Kurşun dizisinin finalinde babasının katilini bulabilmek adına, hukuk dışına çıkan Orhan, Fahri Önal’dan hiç ummadığı bir cevap alarak, kendisini yeni bir maceranın içerisinde buldu. Peki, Kurşun neden final yaptı? işte, Kurşun'un finaline ilişkin bazı ipuçları ve neden bittiğine dair ayrıntılar...

KURŞUN DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPTI?

7 hafta yayın hayatı devam eden Kurşun dizisinin final yapması ile ilgili yapımcı şirketten henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığı zaman detayları haberlerimizde paylaşacağız.

KURŞUN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Babasının katilini bulabilmek adına, hukuk dışına çıkan Orhan, Fahri Önal’dan hiç ummadığı bir cevap alarak, kendisini yeni bir maceranın içerisinde bulur. “Babamı kim öldürdü” sorusu Orhan’ı hiç ummadığı bir isimle karşı karşıya getirir. Bu isim Leyla’yı da oyunun içine çekerek, Orhan ve Leyla arasında bir çatışmanın başlamasına sebep olur. Artık Orhan hem babasının katilini aramakta hem de Leyla’yı kaybetmemek için mücadele etmek zorundadır. ,

Kocasının öldürüldüğünü öğrenen Zehra aynı kaderi oğlunun da yaşamasından endişe ederek, Orhan’ı yolundan döndürmek için çabalar. Ancak Orhan kararlıdır yolundan dönmez. Orhan’ın babasının katillerinin açığa çıkacak olması, Kerim Paşa ve Nuri Kargı’nın kontrolü yitirmesine sebep olur, Orhan’a engel olmaya çalışmaları başlarına yeni belalar açar.

Kocasını kaybetmenin acısını üzerinden atamayan Gülce, yeni bir şokla karşılaşır, küçük Ozan kötü adamların kaybetmesin de kilit bir rol oynar. Hayatı boyunca Nuri Kargı’nın kızı olmasının bedelini ödeyen Leyla, şimdi de sevdiği adamı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Leyla’nın korkuları Orhan’ın çabası ve özverisi sayesinde boşa çıkar, Orhan ve Leyla yeni bir yola birlikte adım atarlar.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle