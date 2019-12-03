Kurşun dizisinin finalinde ne oldu? Kurşun neden bitti?
Yayın hayatına yeni başlayan Kurşun dizisi çarşamba akşamı final yaparak sevenlerine veda etti. Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu'nun başrollerini paylaştığı dizinin son bölümü izleyenler tarafından merak konusu oldu. Toplam 7 bölüm ekran macerasını sürdüren dizinin neden bittiği araştırılan diğer konulardan oldu. Peki, Kurşun dizisinin finalinde ne oldu? Kurşun neden bitti? İşte, detaylar.
1970’li yıllarında adalet arayan bir savcının ve kalemine güvenen genç bir gazetecinin mücadelesinin ele alındığı Kurşun, 4 Aralık Çarşamba akşamı son kez ekranlara geldi. Kurşun dizisinin finalinde babasının katilini bulabilmek adına, hukuk dışına çıkan Orhan, Fahri Önal’dan hiç ummadığı bir cevap alarak, kendisini yeni bir maceranın içerisinde buldu. Peki, Kurşun neden final yaptı? işte, Kurşun'un finaline ilişkin bazı ipuçları ve neden bittiğine dair ayrıntılar...
KURŞUN DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPTI?
7 hafta yayın hayatı devam eden Kurşun dizisinin final yapması ile ilgili yapımcı şirketten henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığı zaman detayları haberlerimizde paylaşacağız.
KURŞUN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Babasının katilini bulabilmek adına, hukuk dışına çıkan Orhan, Fahri Önal’dan hiç ummadığı bir cevap alarak, kendisini yeni bir maceranın içerisinde bulur. “Babamı kim öldürdü” sorusu Orhan’ı hiç ummadığı bir isimle karşı karşıya getirir. Bu isim Leyla’yı da oyunun içine çekerek, Orhan ve Leyla arasında bir çatışmanın başlamasına sebep olur. Artık Orhan hem babasının katilini aramakta hem de Leyla’yı kaybetmemek için mücadele etmek zorundadır. ,
Kocasının öldürüldüğünü öğrenen Zehra aynı kaderi oğlunun da yaşamasından endişe ederek, Orhan’ı yolundan döndürmek için çabalar. Ancak Orhan kararlıdır yolundan dönmez. Orhan’ın babasının katillerinin açığa çıkacak olması, Kerim Paşa ve Nuri Kargı’nın kontrolü yitirmesine sebep olur, Orhan’a engel olmaya çalışmaları başlarına yeni belalar açar.
Kocasını kaybetmenin acısını üzerinden atamayan Gülce, yeni bir şokla karşılaşır, küçük Ozan kötü adamların kaybetmesin de kilit bir rol oynar. Hayatı boyunca Nuri Kargı’nın kızı olmasının bedelini ödeyen Leyla, şimdi de sevdiği adamı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Leyla’nın korkuları Orhan’ın çabası ve özverisi sayesinde boşa çıkar, Orhan ve Leyla yeni bir yola birlikte adım atarlar.
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