Kurşun dizisi ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler?
Proje tasarımını Gül Oğuz’un üstlendiği, Most Production imzalı, yeni dizi Kurşun’un yayın tarihi belli oldu. Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan yeni dizisi Kurşun’da savcı rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, Kurşun dizisi ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler?
Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Begüm Akkaya, Gülizar Irmak, Şebnem Dilligil ve Cem Kurtoğlu’nun kadrosunda yer aldığı, yönetmenliğini Murat Can Oğuz ve Burak Arlıel’in yaptığı, senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Ayberk Çınar’ın kaleme aldığı Kurşun, 23 Ekim Çarşamba günü ekranlara “merhaba” diyecek.
KONUSU
Kurşun dizisi 1970’lerin İstanbul’unda adalet arayan Savcı Orhan Atmaca ve kalemine güvenen hırslı gazeteci Leyla Devrim’in yer altı dünyasına karşı birlikte verdikleri mücadeleyi anlatacak.
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