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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.10.2019 - 09:13, Son Güncelleme:

Kurşun dizisi ne zaman başlayacak? İşte Kurşun dizisinin başlayacağı tarih

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Kurşun dizisi ne zaman başlayacak? İşte Kurşun dizisinin başlayacağı tarih

Kurşun dizisinin ne zaman yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Dizinin yayınlanan son fragmanında Kurşun dizisinin yayın tarihi de açıklanmış oldu. Kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Sarp Akkaya, Berrak Tüzünataç gibi isimlerin yer aldığı dizinin konusu 1970'lerde geçiyor. Peki Kurşun dizisi ne zaman başlayacak? İşte Kurşun dizisinin başlayacağı tarih

Proje tasarımını Gül Oğuz’un üstlendiği, Most Production imzalı, yeni dizi Kurşun’un yayın tarihi belli oldu. Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan yeni dizisi Kurşun’da savcı rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, Kurşun dizisi ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler?

Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Begüm Akkaya, Gülizar Irmak, Şebnem Dilligil ve Cem Kurtoğlu’nun kadrosunda yer aldığı, yönetmenliğini Murat Can Oğuz ve Burak Arlıel’in yaptığı, senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Ayberk Çınar’ın kaleme aldığı Kurşun, 23 Ekim Çarşamba günü ekranlara “merhaba” diyecek.

KONUSU

Kurşun dizisi 1970’lerin İstanbul’unda adalet arayan Savcı Orhan Atmaca ve kalemine güvenen hırslı gazeteci Leyla Devrim’in yer altı dünyasına karşı birlikte verdikleri mücadeleyi anlatacak.

Kurşun dizisi ne zaman başlayacak?

Kurşun dizisi 23 Ekim Çarşamba akşamı saat 20:00'da başlayacak. 

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