Kurşun 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç ve Sarp Akkaya gibi isimlerin rol aldığı Kurşun, bu hafta 2. bölümüyle ekran önüne çıkacak. Kurşun dizisinin 2. bölümü 30 Ekim Çarşamba akşamı FOX TV'de izleyiciyle buluşacak. Peki, Kurşun'un yeni bölümünde neler olacak?
FOX ekranlarında yayın hayatına geçtiğimiz hafta başlayan Kurşun'un bu haftaki bölümünde, kardeşi Zeynep'i kaybeden Savcı Orhan, bu işin arkasında olanları ortaya çıkarmak için mücadele edecek. Öte yandan yeni bölüme ilişkin 3 fragman diziseverle paylaşıldı. İşte, Kurşun'un yeni bölüm fragmanları ve 2. bölümün özeti...
İstanbul’un 1970’li yıllarına ışık tutan Kurşun'un bu haftaki bölümünde;
Peşinde olduğu davanın yolunda kardeşi Zeynep’i kaybeden Orhan, bu işin arkasında olanları ortaya çıkarmaya kararlıdır. Orhan bu büyük acıyı yaşarken, kendini de suçlamaktadır. Sevdiklerini koruyamamak ona girdiği çıkmazı sorgulatır. Leyla, Zeynep’in ölüm emrine tanık olmuştur. Ancak İstanbul’un boğasının bu olayın arkasındaki isim olduğunu Orhan’a söyleyemez. Orhan Atmaca’nın davaya devam ettiğini bilen Nuri Kargı, nam-ı diğer İstanbul’un boğası, Orhan’ı durdurmak için elinden geleni yapacaktır. Davayla ilgili sürpriz bir gelişme yaşanır. Maktul Filiz Ertan’ın arkadaşı Gülce, olaya tanık olduğunu ve konuşmak istediğini söyler.
Orhan, Gülce’yi koruma altına alır. Elindeki tek tanık Gülce’dir ve bu tanık davanın seyrini değiştirecektir. Ancak Leyla da Orhan’dan haberiz eş zamanlı olarak Gülce’yi aramaktadır. Gözü karalığı ile davanın peşini bırakmayan Leyla, babasının yeni bir eşi olduğunu öğrenir.
Aydın, hayatında yaşadığı en büyük sevgiyi, aşkı, hayaller kurduğu kadını Zeynep’i kaybetmiştir. Zeynep’i koruyamamanın verdiği vicdan azabı ve içindeki büyük acı ile intikam peşine düşer. Bünyamin ustadan ve Orhan’dan gizli yaptığı planı başına dert açacaktır.
Orhan, Gülce’yi dava için saklamaya devam ederken Gülce, mahkemeye çıkmasını istemeyenler tarafından kaçırılır. Orhan’ın elindeki bu tek tanığı onların elinden alması gerekmektedir. Gülce’yi kurtarmak için bir planı vardır.
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