Külkedisi masalı gerçek oldu! Afili Aşk'ta neler oldu?
Afili Aşk 25. Bölümde Ayşe, evde verilen davete özenle hazırlanıp gidiyor ve onu gören Kerem gözlerine inanamıyor!
Afili Aşk 4 Aralık Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Yelda ve Ceyda, Ayşe'yi oyuna getiriyor. Kerem'le Ceyda'nın vals yapmasını isteyen Yelda, onları yakınlaştırmak için Ayşe'ye bunu söylemiyor. Onu başka bir etkinliğe gönderiyor. Bu planlardan haberi olmayan Kerem ise kısa sürede annesinin oyununu anlıyor ve Ayşe'yi arıyor. Ayşe'ye ulaşamayan Kerem ne yapacağını bilemiyor. Volkan'a ulaşıyor ve Gonca'yla Volkan bu işi çözüyor. Hemen Ayşe'yi bulan ikili, ona hazırlanması gerektiğini ve geceye katılmasını söylüyor. Adeta bir külkedisi masalına dönüşen bu hazırlıklar kısa sürede tamamlanıyor. Ayşe tam zamanında eve geliyor. Onu karşısında gören Kerem ise gözlerine inanamıyor. Kerem ve Ayşe'nin valsi geceye damga vuruyor!
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