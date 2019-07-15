Kule Soygunu filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
Kule Soygunu filmi beyaz perde ardından Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Bill Collage, Adam Cooper ve Griffin'in bir hikayesine dayanan Kule Soygunu, 4 Kasım 2011 tarihinde vizyona girmişti. Peki, Kule Soygunu filmi oyuncuları kimler?
Amerikan soygun komedi filmi Kule Soygunu, hem paralarını hem de intikamlarını almaya çalışan bir ekibin öyküsünü anlatıyor. Kule Soygunu filminin başrollerini Ben Stiller, Eddie Murphy, Casey Affleck ve Alan Alda paylaşıyor.
KULE SOYGUNU KONUSU
Josh Covacs (Ben Stiller), New York'ta yaşayan ve şehrin en güvenli ve en lüks konutlarından birinin yöneticisidir. 10 yılı aşkındır sürdürdüğü bu görevde uçan kuş bile ondan sorulur. Fakat bu binanın en üst katında büyük bir vurguncu olan borsacı Arthur Shaw (Alan Alda) yaşamaktadır. Yatırımcılarından 2 milyar dolar çaldıktan sonra yakıyı ele veren Shaw bu süper lüks kulede ev hapsindedir ve Arthur'un en büyük mağdurları da parasını ona kaptıran kule çalışanlarıdır! Josh ve ekibi Arthur'dan hem paralarını hem intikamlarını almak için bir plan yaparlar. Büyük bir dolandırıcı olan Slide'ı ekibe dahil edip, Arthur'un dairesinde saklandığına emin oldukları 'şeyi' çalma hedefindedirler. Soyguncular acemidir, fakat yıllardır korudukları binayı herkesten daha iyi tanımışlardır...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle