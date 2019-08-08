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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
08.08.2019 - 14:33, Son Güncelleme:

Küçük Ortak filminin oyuncuları kimler? İşte kadrosu ve konusu

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Küçük Ortak filminin oyuncuları kimler? İşte kadrosu ve konusu

2017 yapımı Türk komedi ve dram filmi Küçük Ortak beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Küçük Ortak, bir reklam ajansında reklam yazarı olarak çalışan Ceren’in söylediği yalanla başlayan olayları anlatıyor. Peki, Küçük Ortak filminin oyuncuları kimler? İşte kadrosu ve konusu

Emre Kabakuşak'ın yönetmen koltuğunda yer aldığı Küçük Ortak filminin başrollerini Keremcem ve Gizem Karaca üstleniyor. İkiliye kadroda Sibel Melek Arat,  Serra Yılmaz, Nergis Kumbasar ve Enis Arıkan eşlik ediyor.

KONUSU

Ceren parlak bir reklam yazarıdır. Sarı Güç adındaki bir reklam ajansına transfer edilmiş, ancak şirketin büyük hissedarı Selim senenin yarısını Avrupa’da geçirdiği için kendisiyle yeni tanışmıştır. Selim’in dönüşü beraberinde şirkette büyük bir konkur hazırlığını da getirir. Dünyaya açılacak bir çocuk giyim üreticisi olan Cici markası çalışacağı yeni ajansı seçmek için konkur açacak, ancak Sarı Güç’ün konkura yeterli olup olmadığına karar vermek için öncelikle ajansı ziyaret edip karar verecektir. Selim Ceren’i tanımadığı için, konkura hazırlık aşamasında ajansın diğer yazarı Emel’e de görev verir. Böylece firma sahibi Meral Hanım geldiğinde ikisi de ön sunum yapacaktır. Meral Hanım’ın tek şartı ise kampanyasını hazırlayanların çocuk sahibi olmasıdır. Ceren bunu duyduğunda Selim’e 7 yaşında bir kızı olduğu yalanını söyler. Selim’in ise hayatta tahammül edemediği iki şey vardır: yalan söylenmesi ve çocuklar… Selim’den daha görür görmez etkilenmiş olan Ceren ise artık ikisine de sahiptir.

 

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