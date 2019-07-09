Küçük Esnaf nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
Küçük Esnaf beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. BKM ekibiyle ün kazanan isimlerin başrollerinde yer aldığı Küçük Esnaf, 8 Nisan 2016 tarihinde vizyona girmişti. Peki, Küçük Esnaf nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
Yönetmenliğini Bedran Güzel'in üstlendiği Küçük Esnaf’ın senaryosu İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak’ın imzasını taşıyor. Aynı zamanda filmin başrollerini üstlenen ikiliye kadroda, Gupse Özay ve Cengiz Bozkurt eşlik ediyor. Küçük Esnaf’ta ölen babasının mafyaya olan yüklü borcunu ödemeye çalışan Berhudar’ın başına gelenler anlatılıyor.
2016 yapımı Küçük Esnaf filminin çekimleri İstanbul/Kadırga, Samatya ve Ağva’da gerçekleştirildi.
KONUSU
Kendi halinde yaşayan küçük esnaf mafyaya bulaşırsa ne olur? Babasının mafyadan aldığı borç para vefatından sonra miras olarak oğlu Berhudar'a kalır. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez. Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar’ın peşine düşen film, aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşüyor. Film küçük hayatlar yaşayan iki insanın büyük belalara bulaşıp yakınlaşmasını anlatıyor.
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