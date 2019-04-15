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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.04.2019 - 22:27, Son Güncelleme:

Kubilay Aka kimdir ve kaç yaşındadır?

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Kubilay Aka kimdir ve kaç yaşındadır?

Başarılı projelerde yer alan ve adından sıkça söz ettiren genç oyuncu Kubilay Aka son zamanlarda gündeme gelmesinin ardından internette sıkça merak edilmeye başlandı. İlk olarak Vatanım Sensin dizisi ile çıkış yakalayan ünlü oyununun hayatı ve biyografisi özellikle magazin takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetimi mezunu olan Kubilay Aka kimdir ve kaç yaşındadır?

'Vatanım Sensin' dizisinde iki sezon Ali Kemal karakterine can veren Kubilay Aka, son zamanlar magazin takipçileri tarafından internette sorgulanmaya başlandı. Aka, 5 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İşte, genç ve başarılı oyuncu Kubilay Aka'nın hayatı ve biyografisi ile ilgili merak edilenler...

KUBİLAY AKA'NIN HAYATI 

Kubilay Aka, 5 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetimi mezun oldu. “Vatanım Sensin” dizisinde iki sezon boyunca Ali Kemal karakterini canlandıran Aka, halen “Çukur” dizisinde Celasun karakterine hayat vermektedir. Kubilay Aka, oyunculuğa başlama hikayesini şu sözlerle anlamıştı:

Muğla-Milas Havalimanı’nda özel bir şirkette çalışıyordum. Ufuk Ergin, sanatçısı Ozan Doğulu ile lounge kısmına giriş yaptı. İşlemlerini gerçekleştirdim. O sırada yaka kartımdan adıma soyadıma bakmış. 10 dakika sonra Instagram’dan bir mesaj geldi. Bana “Vatanım Sensin” dizisindeki Ali Kemal karakteri için deneme çekimine gelip gelemeyeceğimi soruyordu. Görmesem, kim olduklarını bilmesem, birileri bana şaka yapıyor zannederdim.

 

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