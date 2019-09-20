Kuaförüm Sensin’de kim elendi, haftanın birincisi kim oldu?
Kuaförüm Sensin yarışması 20 Eylül Cuma günü ekran macerasında bir haftayı daha geride bıraktı. Kendisine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözlerin yarıştığı Kuaförüm Sensin’in haftanın finali bölümünde ekiplerden biri jüriden en az oyu olarak elendi. Peki, Kuaförüm Sensin’de bu hafta kim elendi, haftanın birincisi kim oldu?
Kuaförüm Sensin yayınlanan son bölümüyle haftanın birincisini belirledi, jüriden en az oyu alan isimlerde ise yarışma macerasını noktaladı. Gün konseptinde en güze modeli ve makyajı çıkaran isimler ise büyük ödülün sahibi oldu. Peki, Kuaförüm Sensin’de kim elendi, haftanın birincisi kim oldu?
Aytekin ve Çilem 72 puanla yarışmadan elenen ekip oldu, haksızlığa uğradığını söyleyen Aytekin, gözyaşlarını tutmakta zorlandı. 79 puan toplayan Sıla - Mira ikilisi haftanın üçüncüsü oldu. Haftanın birincisi ise 107 puan toplayan Hayat ve Özlem oldu, ikili 10 bin TL'lik ödülü de almaya hak kazandı.
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