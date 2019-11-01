Kuaförüm Sensin’de bu hafta kim elendi? Kuaförüm Sensin’de kim kazandı?
Kuaförüm Sensin yarışması 1 Kasım tarihli bölümüyle haftanın finalini yaptı. Kendisine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözlerin yarıştığı Kuaförüm Sensin’de jürilerden en az puanı alan ekip elendi. Peki, Kuaförüm Sensin’de bu hafta kim elendi? Kuaförüm Sensin’de kim kazandı?
Kuaförüm Sensin yayınlanan son bölümünde çifte heyecan yaşandı. Jüriden en az oyu alan isimlerde ise yarışma macerasını noktaladı. Gün konseptinde en güze modeli ve makyajı çıkaran isimler ise büyük ödülün sahibi oldu. Peki, Kuaförüm Sensin’de kim elendi, haftanın birincisi kim oldu?
Kuaförüm Sensin'in bu haftaki finalinde 67 puanla elenen ekip Cemal ve Meltem oldu. Haftanın birincisi ise 109 puan topladı. Haftanın en yüksek puanını ve para ödülünü Bilal ve Buse aldı.
MURAT DİSKALİFİYE EDİLMİŞTİ
Önceki gün eleştirilere sinirlendiği için stüdyoyu terk eden Murat'ı jüri üyeleri diskalifiye etti!
Sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'de bir ilk yaşandı. Önceki gün eleştirilere sinirlendiği için stüdyoyu terk eden ve tüm ısrarlara rağmen keyfi kaçtığı için saç yapımına devam etmeyen Murat hakkında jüri kararını verdi. Davranışının mesleki olarak etik olmadığını düşünen jüri üyeleri Murat'ı diskalifiye etti.
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