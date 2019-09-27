Kuaförüm Sensin'de bu hafta (27 Eylül) kim elendi?
Kuaförüm Sensin yarışması 27 Eylül Cuma günü haftanın finaliyle izleyici karşısına çıktı. Kendisine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözlerin yarıştığı Kuaförüm Sensin’in yayınlanan son bölümümde ekiplerden biri jüriden en az oyu olarak yarışmadaki macerasını tamamladı. Peki, Kuaförüm Sensin’de bu hafta kim elendi, haftanın birincisi kim oldu?
Kuaförüm Sensin yayınlanan son bölümünde çifte heyecan yaşandı. Jüriden en az oyu alan isimlerde ise yarışma macerasını noktaladı. Gün konseptinde en güze modeli ve makyajı çıkaran isimler ise büyük ödülün sahibi oldu. Peki, Kuaförüm Sensin’de kim elendi, haftanın birincisi kim oldu?
Kuaförüm Sensin'in bu haftaki finalinde Feyyaz ve Esra, 77 puanla yarışmadan elenen ekip oldu. 83 puan toplayan Sıla ve Mira kıl payı elenmekten kurtuldu. Haftanın birincisi ise 106 puan toplayan Hayat ve Özlem oldu, ikili 10 bin TL'lik ödülü de almaya hak kazandı.
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