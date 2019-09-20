Kuaförüm Sensin Mira kimdir? Mira son bölümde neden bayıldı?
Gündüz kuşağı programı Kuaförüm Sensin yarışmasının son bölümünde korkutan anlar yaşandı. Kuaförüm Sensin'in makyözü Mira'nın bayılması hem stüdyodakileri hem ekran karşısındakileri korkuttu. Peki, Kuaförüm Sensin Mira’ya ne oldu? İşte son durumu
Gözde Kansu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kuaförüm Sensin yarışmasının son bölümünde, Mira makyajı yorumlandığı sırada, fenalık geçirdi. Tansiyonunun düştüğünü ve kendini iyi hissetmediğini söyleyen genç kadının aniden bayılma herkesin yüreğini ağzına getirdi.
Bir müddet sandalyede oturarak baş dönmesinin geçmesini bekleyen Mira, sağlık ekiplerinin müdahalesi ile kendine geldikten sonra kontrollerinin yapılması için hastaneye gönderildi.
MİRA AKKURT KİMDİR?
Kuaförüm Sensin’e Sıla Coşar’la birlikte dahil olan Mira Akkurt 1995 doğumlu. 10 yıldır makyözlük yapan Mira Akkurt, hmakyajı ile rakiplerini üzeceğini dile getirerek iddiasını ortaya koymuştu.
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