Kuaförüm Sensin jüri üyesi Muammer Ketenci kimdir?
En doğru saçı yapacağını iddia eden kuaför ve makyözlerin kıyasıya yarıştığı Kuaförüm Sensin'in jüri üyelerinden biri de Muammer Ketenci. Uzun yıllardır moda dünyasında tanınan Muammer Ketenci, Kuaförüm Sensin'de yarışmacılarla girdiği diyaloglar ve tarzı ile en dikkat çeken jüri üyelerinden. Peki, Kuaförüm Sensin jüri üyesi Muammer Ketenci kimdir?
Show TV ekranlarında yayınlanan Kuaförüm Sensin'in jüri üyelerinden Muammer Ketenci, yarışma programının sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. Muammer Ketenci'nin kim olduğunu merak eden izleyiciler, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. İşte, Kuaförüm Sensin jüri üyesi Muammer Ketenci hakkında tüm ayrıntılar...
Muammer Ketenci, 1965 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlköğretim, Ortaokul ve Lise eğitiminin ardından, Avrupa da tasarım ve moda alanında eğitim gördü. Aslen Trabzon Akçaabat‘lı olan Muammer Ketenci, 30 yılın üzerinde takı tasarım ve aksesuar ile uğraştıktan sonra tekstil sektörüne geçti.
İstanbul'da ve İstanbul dışında birçok üniversite seminerler veren Muammer Ketenci, birçok ünlü isimle çalışmalarına devam ediyor.
Muammer Ketenci şimdilerde ise Kuaförüm Sensin yarışmasında jüri üyeliği yapıyor.
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