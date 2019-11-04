Kuaförüm Sensin jüri üyesi Adnan Serter kimdir?
Kuaförüm Sensin jüri koltuğunda oturan Adnan Serter, gerek yorumları gerekse tartışmalarıyla gündeme geliyor. Adnan Serter, Muammer Ketenci ve Ayşegül Kartal ile birlikte yarışmacıları değerlendirip puanlıyor. Peki, Kuaförüm Sensin jüri üyesi Adnan Serter kimdir?
Kuaförüm Sensin jüri üyesi olarak tanınan Adnan Serter, 1967 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kuaför olan babasından izinden giderek 11 yaşında çıraklık yapmaya başladı, bir yandan da okulda eğitimine devam etti. Lisenin ardından Marmara Üniversitesi Elektrik Yüksek Okulu'na başladı ancak lisansı bırakarak 1986 yılında profesyonel olarak kuaförlük yapmaya başladı.
1989 yılında ilk kuaför salonunu açtı. Halen 6 salonla hizmet veren kendine ait kuaför salonu vardır. Avrupa ve Amerika'da saç konusunda çeşitli eğitimlere katılan Adnan Serter, kesim, topuz ve saç rengi konusunda yurt çapında seminerler de veriyor.
Image ve Coloroskopi alanlarında uzman olan Adnan Serter şimdilerde, Kuaförüm Sensin adlı yarışmanın jüri koltuğuna oturuyor.
11 yaşında başladığı baba mesleği kuaförlüğü profesyonel olarak devam ettiren Adnan Serter ayrıca stil danışmanlığı yapıyor ve tüm bildiklerini YouTube üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.
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