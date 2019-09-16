Kuaförüm Sensin jüri üyesi Adnan Serter kimdir?
En doğru saçı yapacağını iddia eden kuaför ve makyözlerin kıyasıya yarıştığı Kuaförüm Sensin'in jüri üyelerinden biri de Adnan Serter. 11 yaşından bu yana mesleğini yapan Adnan Serter, Kuaförüm Sensin'de yarışmacılarla girdiği diyaloglar ve tarzı ile en dikkat çeken jüri üyelerinden. Peki, Kuaförüm Sensin jüri üyesi Adnan Serter kimdir?
Show TV ekranlarında yayınlanan Kuaförüm Sensin'in jüri üyelerinden Adnan Serter, yarışma programının sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. Adnan Serter'in kim olduğunu merak eden izleyiciler, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. İşte, Kuaförüm Sensin jüri üyesi Adnan Serter hakkında tüm ayrıntılar...
1967 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Baba mesleği kuaförlüğe 11 yaşında çırak olarak başladı, bir yandan da okulda eğitimine devam etti. Lisenin ardından başladığı Marmara Üniversitesi Elektrik Yüksek Okulu'nu yarım bırakarak 1986 yılında profesyonel olarak kuaförlük yapmaya başladı.
1989 yılında ilk kuaför salonunu açtı. Halen 6 salonla hizmet veren kendine ait kuaför salonu vardır. Avrupa ve Amerika'da saç konusunda çeşitli eğitimlere katılan Adnan Serter, kesim, topuz ve saç rengi konusunda yurt çapında seminerler de veriyor.
Image ve Coloroskopi alanlarında uzman olan Serter şimdilerde, Kuaförüm Sensin adlı yarışmanın jüri koltuğuna oturuyor.
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