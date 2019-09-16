Kuaförüm Sensin jüri üyesi Adnan Serter kimdir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriKuaförüm Sensin jüri üyesi Adnan Serter kimdir?
GeriTelevizyon Kuaförüm Sensin jüri üyesi Adnan Serter kimdir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
16.09.2019 - 16:40, Son Güncelleme:

Kuaförüm Sensin jüri üyesi Adnan Serter kimdir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kuaförüm Sensin jüri üyesi Adnan Serter kimdir?

En doğru saçı yapacağını iddia eden kuaför ve makyözlerin kıyasıya yarıştığı Kuaförüm Sensin'in jüri üyelerinden biri de Adnan Serter. 11 yaşından bu yana mesleğini yapan Adnan Serter, Kuaförüm Sensin'de yarışmacılarla girdiği diyaloglar ve tarzı ile en dikkat çeken jüri üyelerinden. Peki, Kuaförüm Sensin jüri üyesi Adnan Serter kimdir?

Show TV ekranlarında yayınlanan Kuaförüm Sensin'in jüri üyelerinden Adnan Serter, yarışma programının sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. Adnan Serter'in kim olduğunu merak eden izleyiciler, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. İşte, Kuaförüm Sensin jüri üyesi Adnan Serter hakkında tüm ayrıntılar...

1967 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Baba mesleği kuaförlüğe 11 yaşında çırak olarak başladı, bir yandan da okulda eğitimine devam etti. Lisenin ardından başladığı Marmara Üniversitesi Elektrik Yüksek Okulu'nu yarım bırakarak 1986 yılında profesyonel olarak kuaförlük yapmaya başladı.

1989 yılında ilk kuaför salonunu açtı. Halen 6 salonla hizmet veren kendine ait kuaför salonu vardır. Avrupa ve Amerika'da saç konusunda çeşitli eğitimlere katılan Adnan Serter, kesim, topuz ve saç rengi konusunda yurt çapında seminerler de veriyor.

Image ve Coloroskopi alanlarında uzman olan Serter şimdilerde, Kuaförüm Sensin adlı yarışmanın jüri koltuğuna oturuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
"Ben kendi adıma yalnızım, hele Tarık'tan sonra..."
Şoke eden iddia! Sevgilisi evli mi çıktı?
“Çok Sevdim Yalan Oldu” şarkısının sahibi belli oldu
Ünlü isim ilk kez paylaştı! 'Yeniden doğduğum an...'