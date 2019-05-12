Kral Midas'ın Hazinesi filmi tanıtıldı... İşte, oyuncu kadrosu
Eskişehir’de çekimleri tamamlanan ve 31 Mayıs’ta vizyona girecek olan ’Kral Midas’ın Hazinesi’ filminin yönetmen, yapımcı ve oyuncuları Eskişehirspor ile yapılan protokolün lansman gecesine katıldı. Filmin başrol oyuncusu ünlü komedyen İsmail Baki Tuncer, 'Kral Midas’ın Hazinesi' hakkında bazı bilgiler verdi. İşte, 31 Mayıs tarihinde vizyona girecek filmin oyuncu kadrosu ve filme dair bazı detaylar
Bir restoranda düzenlenen etkinliğe, Kral Midas’ın Hazinesi filminin yönetmeni Mesut Çetin, yapımcı Murat Şahin, oyuncular İsmail Baki Tuncer, Yaşar Alptekin, Mehmet Ali Tuncer, Eskişehirspor Sportif Direktörü Ayhan Taşçı, futbolcu Kıvanç Karakaş katıldı. 31 Mayıs’ta vizyona girecek film, üç kafadarın bir tesadüf sonucu Kral Midasın hazinesinin haritasını ele geçirmeleriyle başlıyor ve sürprizlerle devam eden komik bir define hikayesini ele alıyor.
’BÜTÜN DÜNYANIN GÜLMEYE İHTİYACI VAR’
Mevcut dizi ve filmlerin dram ağırlıklı olduğunu ifade eden İsmail Baki Tuncer, "İnsanları ağlatmak daha kolay. Güldürmek gerçekten kolay birşey değil. Bunu başarabilen insanlara, komedyenlerimize, oyuncularımıza helal olsun diyorum. Çünkü diziler hep ağlatmak üzerine, dram üzerine. Birisini hasta yaparsın, birisinin ameliyat olması için para biriktirmesi gerekiyordur. Kendini onun yerine koyarsın, üzülürsün. Benim rahmetli anneannem onları izlerken çok ağlardı. Gerçek zannederdi kadıncağız. Güldürmek hakikaten çok zor. Artık komedinin eşiği de yükseldi. İnsanlar herşeye gülmüyor. Bu filmde gülmelerini gerektiren çok şey var. O konuda içimiz rahat, epey güzel espriler var. Bütün dünyanın gülmeye ihtiyacı var. Onun için komedi filmleri dünya genelinde sevilir, tutulur. Ama gülmeye ihtiyacı olan bir ülkeyiz şu anda. İnşallah filme gidip gülerler" diye konuştu.
SEYİRCİ ESKİŞEHİRSPOR’A DA DESTEK OLACAK
Filmin yapım şirketi ile Eskişehirspor arasında yapılan protokol gereği, Kral Midas’ın Hazinesi filminin gişe gelirlerinden Eskişehirspor Kulübü’ne pay aktarılacak. Gecede Eskişehirspor Sportif Direktörü Ayhan Taşçı ile Eskişehirsporlu futbulcu Kıvanç Karakaş, İsmail Baki Tuncer, Yaşar Alptekin, Mehmet Ali Tuncer ve Mesut Çetin’e takım forması hediye etti.
OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
İsmail Baki Tuncer (İbrahim)
Orhan Aydın (Şahin)
Serkan Şengül (İhsan)
Mehmet Ali Tuncer (David)
Tevfik Cemal İnceoğlu (Rehber Ömer)
Vahe Kılıçarslan (Hicabi Başçavuş)
Yaşar Alptekin (Ali)
Cengiz Çimen (Yunus)
Aleyna Dalveren (Nazlı)
Murat Ercanlı (Seyyar Hoca)
Murat Şahin (Cengiz)
Nilüfer Aydın (Necmiye)
Seda Keskol (Sofi)
Tolga Bengü (Erkan)
Tayfun Sav (Bekir)
Kazım Çarman (Kazım)
Ufuk Kaplan (Zehra)
Tuncay Akça (Şener)
Hayta İsmail (Nuri)
Teoman Ayık (Dilaver)
Sezgin Maden (Kekeme Çoban)
Emre Yavuz (Uzman Çavuş)
Şener Ketenciler (Şöfor)
Yaşar İbrahim Arda (Köylü)
Hayati Bor (Bayram)
Bülent Doğan (Hami)
Nedim Polat (Kral Midas)
Metin Özen (İş Adamı)
Nilgün Uzgan (Ünzile)
Nuri Yalçın (Şeyhmuz)
İsa Muslubaş (Uzaylı)
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