Kıyasıya yarıştılar! Köyde Survivor...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriKıyasıya yarıştılar! Köyde Survivor...
GeriTelevizyon Kıyasıya yarıştılar! Köyde Survivor...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
(DHA)
28.11.2019 - 13:21, Son Güncelleme:

Kıyasıya yarıştılar! Köyde Survivor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kıyasıya yarıştılar! Köyde Survivor...

VAN’ın İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca İlkokulu’nda, ’Köyde Survivor’ yarışması düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç’ın da katıldığı yarışmada, el arabasıyla tezek taşıma etabı renkli görüntülere sahne oldu.

14
  • Köyde Survivor yarışması...
  • Köyde Survivor yarışması...
  • Köyde Survivor yarışması...
  • Köyde Survivor yarışması...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İpekyolu Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonu ile ’Köyde Survivor’ yarışması düzenlendi.

İpekyolu ilçesindeki Ortanca İlkokulu’nun bahçesinde düzenlenen yarışmaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ve İpekyolu Gençlik Spor İlçe Müdürü İbrahim Sancar da katıldı.

İkilinin mücadelesinin ardından öğrenciler de parkura çıktı. Yarışmanın el arabasıyla tezek taşıma etabı renkli görüntülere sahne oldu. ’Köyde Survivor’ yarışmasında dereceye girenlere kupa ve madalya verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, "Bakanlığımız 2019 yılını gönüllülük yılı ilan etti. Biz de gönüllülük yılı kapsamında, zaman zaman çok farklı etkinlikler düzenleyip çocuklarımıza ve gençlerimize ulaşmaya çalışıyoruz. ’Köyde Survivor’ etkinliğinde arkadaşlarımız kendi imkanlarıyla tüm materyalleri doğal ortamdan hazırlayarak, parkur yaptı. Yarışmanın kurallarını İpekyolu Gençlik Spor İlçe Müdürü İbrahim Sancar ile çocuklarımıza gösterdik.

Daha sonra çocuklarımız gün boyu bu yarışmaya katılarak güzel bir gün geçirdi. Onların yüzündeki o mutluluk bizim için çok önemliydi. Bundan sonra en ücra köşemize kadar çocuklarımıza değişik faaliyetlerle ulaşacağız" diye konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle