Kötü Çocuk filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
Yağız Alp Akaydın'ın 2017 yılında yönettiği Dram- Romantik filmi Kötü Çocuk, beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Genç kadrosuyla dikkat çeken Kötü Çocuk filminin başrollerini son dönemin iki popüler ismi Tolga Sarıtaş ve Afra Saraçoğlu üstleniyor. Peki, Kötü Çocuk filminin oyuncuları arasında başka kimler var?
Kötü Çocuk filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Tolga Sarıtaş ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı Kötü Çocuk'ta ikiliye Sarp Akkaya, Tülin Özen, Can Sipahi eşlik ediyor.
KONUSU
Henüz daha bebekken babası tarafından terk edilen Kayla, annesi Nazlı'yla birlikte büyür. Zor dönemler geçiren Kayla, her şeye rağmen karakterli ve ne istediğini bilen biri olmayı başarır. Hayatının en önemli anlarında yanında olmayan babası hiç beklenmedik bir anda çıkagelir ve onu büyük şehirde daha iyi koşullarda yaşatmak istediğini söyler. Kayla istemeyerek olsa da hiç tanımadığı babasının yanına taşınır. Eski hayatına geri dönebilmek için can atan Kayla'nın yolu okulun ilk günü yakışıklı ve gizemli Meriç (Tolga Sarıtaş) ile kesişir. Genç adama aşık olan Kayla, eski güzel günlerini Meriç'le bulabileceğine inansa bambaşka gelişmeler olacaktır.
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