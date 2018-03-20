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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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20.03.2018 - 16:07, Son Güncelleme:

Korkut kimdir? Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin Korkut'u Mert Yazıcıoğlu kaç yaşında?

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Korkut kimdir? Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin Korkut'u Mert Yazıcıoğlu kaç yaşında?

Korkut, Mehmet Bir Cihan Fatihi dizisinin en fazla araştırılan karakterleri arasında yer alıyor. Dizide Çandarlı Halil Paşa’nın küçük kızı olan Esleme'ye aşık olan bir yeniçeri olan Korkut karakterini Mert Yazıcıoğlu canlandırıyor. Peki Korkut kimdir? Korkut dizide nasıl bir karakter olacak? İşte, vatandaşların merakla araştırdığı Korkut karakterini canlandıran Mert Yazıcıoğlu ve karaktere dair önemli bilgiler...

Korkut karakteri, Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisini seyreden izleyicilerin araştırdığı isim oldu. Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde sıradan bir yeniçeri olan Korkut'un hayatı Çandarlı Halil Paşa’nın küçük kızı olan Esleme'ye  aşık olmasıyla alt üst olacak. Peki, Korkut karakterini canlandıracak olan Mert Yazıcıoğlu kimdir ve kaç yaşındadır? İşte tüm merak edilenler...

MERT YAZICIOĞLU KİMDİR?

1993 yılında İstabul'da dünyaya gelen Mert Yazıcıoğlu aslen Denizlilidir. Lise eğitiminin ardından İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Bölümü'nde kayıt yaptıran Yazıcıoğlu, Karagül adlı dizide canlandırdığı 'Baran' karakteri ile geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

Şans eseri oyunculuk yapmaya başlayan Mert Yazıcıoğlu bir süre oyunculuk eğitimi aldıktan sonra "Dedemin İnsanları" adlı filmle, oyunculuğa ilk adımını attı. 2013 yılında FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Karagül dizisinde Ece Uslu, Özcan Deniz, Mesut Akusta ve Yavuz Bingöl gibi usta isimlerle birlikte rol aldı. Bu proje ona şöhretin kapılarını araladı.

3 Kasım 2016 tarihinden itibaren FOX'ta yayınlanmaya başlayan, Burak Sağyaşar imzalı, "Umuda Kelepçe Vurulmaz" dizisinde de rol alan Mert Yazıcıoğlu son olarak Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde genç yeniçeri Korkut rolü ile seyirci karşısına çıkıyor.

Dizideki Korkut karakteri, sıradan bir Yeniçeri askeriyken Veziriazam Çandarlı Halil Paşa’nın kızı Esleme’ye aşık olmasıyla hayatı tepetaklak olacaktır. Artık onun için savaş, yalnızca muharebelerde kılıç sallamak değil, aşkı için her türlü zorluğa göğüs germek olacaktır.

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