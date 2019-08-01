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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
01.08.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

Kolpaçino 3. Devre filminin oyuncuları kimler? İşte konusu ve kadrosu

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Kolpaçino 3. Devre filminin oyuncuları kimler? İşte konusu ve kadrosu

Kolpaçino 3.Devre filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Kolpaçino serisinin üçüncü serisi olan filmde bir karışıklık sonucunu yeni bir maceraya atılan Özgür’ün başına gelenler anlatılıyor. Peki, Kolpaçino 3.Devre filminin oyuncuları kimler? İşte kadrosu ve konusuna dair detaylı bilgi…

Yazarlığını ve yönetmenliğini Şafak Sezer'in yaptığı Kolpaçino 3.Devre, 11 Mart 2016 tarihinde gösterime girmişti. Filmde, bir önceki film olan Kolpaçino: Bomba karakterleriyle yola devam edilmiştir. Şafak Sezer’e kadroda Erkan Petekkaya, Aydemir Akbaş, Ebubekir Öztürk, Volkan Başaran, Serkan Şengül, Ali Çatalbaş, Burak Öncü eşlik ediyor.

KONUSU

Özgür (Şafak Sezer), Sabri Abi’nin (Aydemir Akbaş) ihanetinden sonra karısı Cemile’den ayrılmıştır. Cemile çocuğun velayetini de almıştır. Tam bu karışık dönemde Özgür’ün babası Kudret, vefat eder. Özgür, oturduğu villayı eskiden olduğu gibi filmcilere kiraya vermekte ve oradan gelen para ile geçinmektedir.

Mertay ve Sabri, ülkeye geri dönmüş ve kendilerine bir ofis açmışlardır. Burada emlak - inşaat işleri ile ilgilenmektedirler.

Özgür, çocuğuyla görüşebilmek için mahkemeden izin almıştır ve onu görmek üzere Ganyotçu'yla beraber eski eşi Cemile'nin yaşadığı eve gider.
Sese takıntılı, biraz filozof ama çoğu zaman deliliğin sınırlarında gezen “Başkan” lakaplı mafya babasının (Erkan Petekkaya) adamlarından birinin telefonu evin önünde aralarında çıkan tartışma esnasında Özgür’ün telefonuyla karışır. “Başkan”ın telefonunu arayan adamlar, kazara Özgür ile konuşur. Özgür ise arayanları filmciler zanneder ve beklediği ödemeyi yapacaklarını düşünüp adamların söyledikleri yere gider. Adamlar Özgür'e bir zarf içinde para verir. Özgür, paraları incelediğinde elinde sertifikalı yirmi adet bir milyon dolarlık banknot olduğunu fark eder.
Esasında Başkan’a gitmesi gereken paralar artık Özgür’ün elindedir. Özgür ise hemen paraların üstüne yatıp, kaçış planları yapmaya başlar. Olayı haber alan başkan ve adamları çoktan Özgür ve ekibinin peşine düşmüştür bile.

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