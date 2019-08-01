Kolpaçino 3. Devre filminin oyuncuları kimler? İşte konusu ve kadrosu
Kolpaçino 3.Devre filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Kolpaçino serisinin üçüncü serisi olan filmde bir karışıklık sonucunu yeni bir maceraya atılan Özgür’ün başına gelenler anlatılıyor. Peki, Kolpaçino 3.Devre filminin oyuncuları kimler? İşte kadrosu ve konusuna dair detaylı bilgi…
Yazarlığını ve yönetmenliğini Şafak Sezer'in yaptığı Kolpaçino 3.Devre, 11 Mart 2016 tarihinde gösterime girmişti. Filmde, bir önceki film olan Kolpaçino: Bomba karakterleriyle yola devam edilmiştir. Şafak Sezer’e kadroda Erkan Petekkaya, Aydemir Akbaş, Ebubekir Öztürk, Volkan Başaran, Serkan Şengül, Ali Çatalbaş, Burak Öncü eşlik ediyor.
KONUSU
Özgür (Şafak Sezer), Sabri Abi’nin (Aydemir Akbaş) ihanetinden sonra karısı Cemile’den ayrılmıştır. Cemile çocuğun velayetini de almıştır. Tam bu karışık dönemde Özgür’ün babası Kudret, vefat eder. Özgür, oturduğu villayı eskiden olduğu gibi filmcilere kiraya vermekte ve oradan gelen para ile geçinmektedir.
Mertay ve Sabri, ülkeye geri dönmüş ve kendilerine bir ofis açmışlardır. Burada emlak - inşaat işleri ile ilgilenmektedirler.
Özgür, çocuğuyla görüşebilmek için mahkemeden izin almıştır ve onu görmek üzere Ganyotçu'yla beraber eski eşi Cemile'nin yaşadığı eve gider.
Sese takıntılı, biraz filozof ama çoğu zaman deliliğin sınırlarında gezen “Başkan” lakaplı mafya babasının (Erkan Petekkaya) adamlarından birinin telefonu evin önünde aralarında çıkan tartışma esnasında Özgür’ün telefonuyla karışır. “Başkan”ın telefonunu arayan adamlar, kazara Özgür ile konuşur. Özgür ise arayanları filmciler zanneder ve beklediği ödemeyi yapacaklarını düşünüp adamların söyledikleri yere gider. Adamlar Özgür'e bir zarf içinde para verir. Özgür, paraları incelediğinde elinde sertifikalı yirmi adet bir milyon dolarlık banknot olduğunu fark eder.
Esasında Başkan’a gitmesi gereken paralar artık Özgür’ün elindedir. Özgür ise hemen paraların üstüne yatıp, kaçış planları yapmaya başlar. Olayı haber alan başkan ve adamları çoktan Özgür ve ekibinin peşine düşmüştür bile.
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